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Двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле

Двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024

Двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле

Двое из четырех погибших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле – дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Свердловской области. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:37

2024-08-02T08:37

2024-08-02T08:43

происшествия

свердловская область

дзержинский район

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Двое из четырех погибших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле – дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Свердловской области."Двое", - сказал собеседник агентства на вопрос, есть ли среди погибших несовершеннолетние.Ранее минздрав сообщил, что при ЧП пострадали 20 человек. Из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще четыре человека скончались.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Следственный комитет России завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.

https://ria.ru/20240801/tagil-1963441298.html

свердловская область

дзержинский район

нижний тагил

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происшествия, свердловская область, дзержинский район, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле