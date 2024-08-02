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Двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024
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08:37 02.08.2024 (обновлено: 08:43 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/minzdrav-1963595413.html
Двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле
Двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024
Двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле
Двое из четырех погибших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле – дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Свердловской области. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:37
2024-08-02T08:43
происшествия
свердловская область
дзержинский район
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Двое из четырех погибших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле – дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Свердловской области."Двое", - сказал собеседник агентства на вопрос, есть ли среди погибших несовершеннолетние.Ранее минздрав сообщил, что при ЧП пострадали 20 человек. Из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще четыре человека скончались.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Следственный комитет России завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
https://ria.ru/20240801/tagil-1963441298.html
свердловская область
дзержинский район
нижний тагил
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происшествия, свердловская область, дзержинский район, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Свердловская область, Дзержинский район, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле

Минздрав: двое погибших при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле - дети

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Двое из четырех погибших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле – дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Свердловской области.
«
"Двое", - сказал собеседник агентства на вопрос, есть ли среди погибших несовершеннолетние.
Ранее минздрав сообщил, что при ЧП пострадали 20 человек. Из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще четыре человека скончались.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Следственный комитет России завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Опергруппа центрального аппарата МЧС вылетела в Нижний Тагил
1 августа, 14:42
 
ПроисшествияСвердловская областьДзержинский районНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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