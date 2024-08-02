https://ria.ru/20240802/mintsifra-1963571391.html

Минцифры будет отвечать за развитие направления "Искусственный интеллект"

Минцифры будет отвечать за развитие направления "Искусственный интеллект" - РИА Новости, 02.08.2024

Минцифры будет отвечать за развитие направления "Искусственный интеллект"

Передача Минцифры РФ ответственности за направление "Искусственный интеллект" (ИИ) в рамках нацпроекта "Экономика данных" позволит ускорить внедрение технологии РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T00:59

2024-08-02T00:59

2024-08-02T00:59

экономика

технологии

россия

дмитрий григоренко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Передача Минцифры РФ ответственности за направление "Искусственный интеллект" (ИИ) в рамках нацпроекта "Экономика данных" позволит ускорить внедрение технологии в экономику, социальную сферу и госуправление, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В четверг кабмин РФ передал Минцифры ответственность за развитие направления "Искусственный интеллект", до этого за него отвечало Минэкономразвития. "Решение о переводе федпроекта под кураторство профильного министерства направлено на то, чтобы ускорить внедрение ИИ-технологий в экономику, социальную сферу и госуправление. В частности, предполагается, что эта мера будет способствовать синхронизации программ поддержки цифровой отрасли за счет нахождения этих вопросов в ведении одного куратора", - говорится в сообщении. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Подписано соответствующее постановление правительства. В аппарате объяснили, что все заложенные в федеральный проект мероприятия сохраняются: их и дальше будут реализовывать закрепленные проектом исполнители - Минэкономразвития, Минцифры и другие ответственные ведомства. Там напомнили, что федпроект "Искусственный интеллект" направлен на создание условий для использования предприятиями и гражданами продуктов и услуг, основанных преимущественно на отечественных технологиях ИИ, обеспечивающих качественно новый уровень эффективности деятельности.

https://ria.ru/20231122/ii-1910984401.html

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экономика, технологии, россия, дмитрий григоренко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)