https://ria.ru/20240802/minoborony-1963716403.html

Группировка "Север" за неделю отразила 27 контратак

Группировка "Север" за неделю отразила 27 контратак - РИА Новости, 02.08.2024

Группировка "Север" за неделю отразила 27 контратак

Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю отбили 27 украинских контратак, ВСУ потеряли до 1755 военных, сообщило в пятницу министерство... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:03

2024-08-02T16:03

2024-08-02T16:10

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю отбили 27 украинских контратак, ВСУ потеряли до 1755 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, мотопехотной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 27 контратак противника", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 1755 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе Kirpi турецкого производства и две бронемашины HMMWV производства США, 12 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, из них пять 155 миллиметровых гаубиц и самоходных артиллерийских установок западного производства. Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов противника", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)