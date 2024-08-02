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Группировка "Север" за неделю отразила 27 контратак - РИА Новости, 02.08.2024
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16:03 02.08.2024 (обновлено: 16:10 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/minoborony-1963716403.html
Группировка "Север" за неделю отразила 27 контратак
Группировка "Север" за неделю отразила 27 контратак - РИА Новости, 02.08.2024
Группировка "Север" за неделю отразила 27 контратак
Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю отбили 27 украинских контратак, ВСУ потеряли до 1755 военных, сообщило в пятницу министерство... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:03
2024-08-02T16:10
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю отбили 27 украинских контратак, ВСУ потеряли до 1755 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, мотопехотной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 27 контратак противника", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 1755 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе Kirpi турецкого производства и две бронемашины HMMWV производства США, 12 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, из них пять 155 миллиметровых гаубиц и самоходных артиллерийских установок западного производства. Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов противника", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за неделю отразила 27 контратак

ВСУ за неделю потеряли до 1755 военных в зоне ответственности "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю отбили 27 украинских контратак, ВСУ потеряли до 1755 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, мотопехотной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 27 контратак противника", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 1755 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе Kirpi турецкого производства и две бронемашины HMMWV производства США, 12 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, из них пять 155 миллиметровых гаубиц и самоходных артиллерийских установок западного производства. Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов противника", - отмечает МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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