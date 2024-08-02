Минюст США подал в суд на TikTok
NT: Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей до 13 лет
Министерство юстиции США. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США подало судебный иск на социальную сеть TikTok по подозрению в незаконном сборе данных малолетних пользователей приложения, следует из искового заявления, текст которого публикует газета New York Times.
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"В пятницу министерство юстиции подало в суд на (соцсеть - ред.) TikTok по обвинению в незаконном сборе личных данных детей", - говорится в сообщении издания.
Согласно данным минюста, TikTok нарушала закон, собирая данные пользователей в возрасте до 13 лет без разрешения их родителей, а также зачастую отказывая родителям в просьбах удалить аккаунт или контент их ребенка из приложения. Министерство просит оштрафовать за нарушение законодательства как TikTok, так и владеющую ей китайскую компанию ByteDance.
Издание со ссылкой на представителя TikTok пишет, что руководство соцсети отвергло обвинения, заявив, что многие из приведенных случаев нарушений "фактически неточны" или ранее уже рассматривались компанией.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Власти США еще при администрации Дональда Трампа выражали озабоченность ростом популярности соцсети TikTok в США. Они объясняют свои опасения тем, что личные данные американских пользователей попадают в распоряжение властей КНР. Компания многократно решительно отвергала подобные обвинения, заявляя о защите данных пользователей и том факте, что все данные американских клиентов хранятся на серверах, расположенных на территории США.
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