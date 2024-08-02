https://ria.ru/20240802/minjust-1963794522.html

Минюст США подал в суд на TikTok

Минюст США подал в суд на TikTok - РИА Новости, 02.08.2024

Минюст США подал в суд на TikTok

Министерство юстиции США подало судебный иск на социальную сеть TikTok по подозрению в незаконном сборе данных малолетних пользователей приложения, следует из... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T23:03

2024-08-02T23:03

2024-08-02T23:03

в мире

технологии

сша

китай

дональд трамп

tiktok

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_81e9a49c4e8f9b9c32ad39584cec2a53.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США подало судебный иск на социальную сеть TikTok по подозрению в незаконном сборе данных малолетних пользователей приложения, следует из искового заявления, текст которого публикует газета New York Times. "В пятницу министерство юстиции подало в суд на (соцсеть - ред.) TikTok по обвинению в незаконном сборе личных данных детей", - говорится в сообщении издания. Согласно данным минюста, TikTok нарушала закон, собирая данные пользователей в возрасте до 13 лет без разрешения их родителей, а также зачастую отказывая родителям в просьбах удалить аккаунт или контент их ребенка из приложения. Министерство просит оштрафовать за нарушение законодательства как TikTok, так и владеющую ей китайскую компанию ByteDance. Издание со ссылкой на представителя TikTok пишет, что руководство соцсети отвергло обвинения, заявив, что многие из приведенных случаев нарушений "фактически неточны" или ранее уже рассматривались компанией.

https://ria.ru/20240502/tiktok-1943444860.html

https://ria.ru/20240315/ssha-1933082387.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, китай, дональд трамп, tiktok