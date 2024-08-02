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Минфин Эстонии оправдался за трату средств фонда ЕС на сауну и гольф - РИА Новости, 02.08.2024
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18:27 02.08.2024 (обновлено: 23:15 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/minfin-1963752631.html
Минфин Эстонии оправдался за трату средств фонда ЕС на сауну и гольф
Минфин Эстонии оправдался за трату средств фонда ЕС на сауну и гольф - РИА Новости, 02.08.2024
Минфин Эстонии оправдался за трату средств фонда ЕС на сауну и гольф
Министерство финансов Эстонии оправдалось за направление средств фонда ЕС, выделенных для помощи территориям, пострадавшим от перехода к климатической... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:27
2024-08-02T23:15
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ида-вирумаа
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министерство финансов Эстонии оправдалось за направление средств фонда ЕС, выделенных для помощи территориям, пострадавшим от перехода к климатической нейтральности, на центр по метанию топоров, а также мастер-классы по эстонской сауне и чемпионаты по диск-гольфу. Как сообщает телерадиовещательная компания ERR, фонд Just Transition Fund (JTF), который был создан для помощи территориям ЕС, наиболее пострадавшим в результате перехода к климатической нейтральности, выделил эстонскому уезду Ида-Вирумаа 340 миллионов евро. Помимо масштабных проектов, как, например, постройка магнитного завода, часть средств направлена и на другие инициативы, которые напрямую не имеют отношения к отходу от сланцевой промышленности: 10 тысяч евро выделено на организацию мастер-классов по культуре эстонской сауны, еще 10 тысяч - на проведение чемпионатов по диск-гольфу, а на развитие центра по метанию топоров направили 61 тысячу евро. Еще 26 тысяч евро выделили на открытие парка диск-гольфа, а на марафон танцев - около 4 тысяч евро. По словам представителя министерства финансов Эстонии Ирины Сацуты, региональные инициативы дадут жителям области возможности активно участвовать в процессе климатического перехода посредством гражданских инициатив. "Заявка на поддержку может быть подана в рамках открытого этапа, то есть каждый, у кого есть идея, отвечающая условиям гранта, может подать заявку в отдел реализации на поддержку проекта", - заявила она в комментарии ERR.
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в мире, эстония, ида-вирумаа, евросоюз
В мире, Эстония, Ида-Вирумаа, Евросоюз
Минфин Эстонии оправдался за трату средств фонда ЕС на сауну и гольф

В Эстонии объяснили трату средств ЕС на мастер-классы по сауне и метание топоров

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкФлаги Эстонии и Евросоюза
Флаги Эстонии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Флаги Эстонии и Евросоюза . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министерство финансов Эстонии оправдалось за направление средств фонда ЕС, выделенных для помощи территориям, пострадавшим от перехода к климатической нейтральности, на центр по метанию топоров, а также мастер-классы по эстонской сауне и чемпионаты по диск-гольфу.
Как сообщает телерадиовещательная компания ERR, фонд Just Transition Fund (JTF), который был создан для помощи территориям ЕС, наиболее пострадавшим в результате перехода к климатической нейтральности, выделил эстонскому уезду Ида-Вирумаа 340 миллионов евро. Помимо масштабных проектов, как, например, постройка магнитного завода, часть средств направлена и на другие инициативы, которые напрямую не имеют отношения к отходу от сланцевой промышленности: 10 тысяч евро выделено на организацию мастер-классов по культуре эстонской сауны, еще 10 тысяч - на проведение чемпионатов по диск-гольфу, а на развитие центра по метанию топоров направили 61 тысячу евро. Еще 26 тысяч евро выделили на открытие парка диск-гольфа, а на марафон танцев - около 4 тысяч евро.
По словам представителя министерства финансов Эстонии Ирины Сацуты, региональные инициативы дадут жителям области возможности активно участвовать в процессе климатического перехода посредством гражданских инициатив. "Заявка на поддержку может быть подана в рамках открытого этапа, то есть каждый, у кого есть идея, отвечающая условиям гранта, может подать заявку в отдел реализации на поддержку проекта", - заявила она в комментарии ERR.
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