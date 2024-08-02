https://ria.ru/20240802/milyaev-1963710348.html
Миляев: храбрость и выдержка помогают десантникам выполнять сложные задачи
Миляев: храбрость и выдержка помогают десантникам выполнять сложные задачи - РИА Новости, 02.08.2024
Миляев: храбрость и выдержка помогают десантникам выполнять сложные задачи
Храбрость, выдержка и твердый тульский характер помогают десантникам выполнять сложнейшие боевые задачи, сообщил врио губернатора Тульской области Дмитрий... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:40
2024-08-02T15:40
2024-08-02T15:40
тульская область
тульская область
россия
австрия
дмитрий миляев
общероссийский народный фронт
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963710198_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_a32702f88661442b827486599776cc1d.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Храбрость, выдержка и твердый тульский характер помогают десантникам выполнять сложнейшие боевые задачи, сообщил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. В пятницу в регионе состоялось торжественное мероприятие в честь Дня воздушно-десантных войск России. Врио губернатора отметил, что история хранит множество примеров мужества и отваги, высокой доблести воинов-десантников. "Вы всегда действуете профессионально и решительно, рискуя собой, выполняете любые поставленные задачи. И по праву считаетесь элитой нашей армии. Мы гордимся тем, что именно на тульской земле дислоцируется знаменитая 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская дивизия", – подчеркнул Миляев, его слова приводит пресс-служба правительства региона. Образованная в годы Великой Отечественной войны дивизия участвовала в ожесточенных боях при освобождении от фашизма Австрии, Венгрии и Чехословакии. В послевоенное время проводила ряд миротворческих и контртеррористических операций в Афганистане и других горячих точках. Сейчас, в ходе специальной военной операции, дивизия самоотверженно исполняет свой долг, говорится в сообщении. "Храбрость, выдержка и твердый тульский характер помогают десантникам выполнять сложнейшие боевые задачи. Тульская область и вся страна гордятся вами! Вы – опора страны, защитники мирных граждан. С вами – Тульская область и вся Россия!" – подчеркнул Миляев. Глава региона отметил, что правительство Тульской области продолжит делать все возможное, чтобы поддержать военнослужащих. Будет и дальше передавать дополнительное имущество, экипировку, необходимую технику. Особое внимание также будет уделяться семьям, родным и близким участников СВО. Миляев сообщил, что военнослужащим передана очередная партия имущества. Это беспилотники, транспорт, средства связи и многое другое, что необходимо для эффективного выполнения поставленных задач в зоне СВО. "В поддержке наших ребят участвует и правительство региона, и Общероссийский народный фронт, и представители бизнеса, и неравнодушные граждане. Эта работа сплотила всех и стала для каждого делом чести. Нужно и дальше сохранять и укреплять нашу сплоченность и единство", – сказал врио губернатора. Участники мероприятия почтили память павших воинов, которые отдали свои жизни во имя Родины. Состоялось возложение цветов к памятнику десантников, погибших при исполнении воинского долга. К празднику тульские десантники в зоне СВО получили индивидуальные наборы от правительства и неравнодушных жителей региона. Праздничные мероприятия, посвященные Дню ВДВ, прошли по всему региону. Состоялись автопробеги, концерты, тематические мероприятия в оздоровительных лагерях и на площадках "Газона" в муниципалитетах.
https://ria.ru/20240124/nagrazhdenie-1923117125.html
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923734247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, россия, австрия, дмитрий миляев, общероссийский народный фронт, воздушно-десантные войска россии
Тульская область, Тульская область, Россия, Австрия, Дмитрий Миляев, Общероссийский народный фронт, Воздушно-десантные войска России
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Храбрость, выдержка и твердый тульский характер помогают десантникам выполнять сложнейшие боевые задачи, сообщил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.
В пятницу в регионе состоялось торжественное мероприятие в честь Дня воздушно-десантных войск России
. Врио губернатора отметил, что история хранит множество примеров мужества и отваги, высокой доблести воинов-десантников.
"Вы всегда действуете профессионально и решительно, рискуя собой, выполняете любые поставленные задачи. И по праву считаетесь элитой нашей армии. Мы гордимся тем, что именно на тульской земле дислоцируется знаменитая 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская дивизия", – подчеркнул Миляев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.
Образованная в годы Великой Отечественной войны дивизия участвовала в ожесточенных боях при освобождении от фашизма Австрии
, Венгрии
и Чехословакии
. В послевоенное время проводила ряд миротворческих и контртеррористических операций в Афганистане
и других горячих точках. Сейчас, в ходе специальной военной операции, дивизия самоотверженно исполняет свой долг, говорится в сообщении.
"Храбрость, выдержка и твердый тульский характер помогают десантникам выполнять сложнейшие боевые задачи. Тульская область и вся страна гордятся вами! Вы – опора страны, защитники мирных граждан. С вами – Тульская область и вся Россия!" – подчеркнул Миляев.
Глава региона отметил, что правительство Тульской области продолжит делать все возможное, чтобы поддержать военнослужащих. Будет и дальше передавать дополнительное имущество, экипировку, необходимую технику. Особое внимание также будет уделяться семьям, родным и близким участников СВО.
Миляев сообщил, что военнослужащим передана очередная партия имущества. Это беспилотники, транспорт, средства связи и многое другое, что необходимо для эффективного выполнения поставленных задач в зоне СВО.
"В поддержке наших ребят участвует и правительство региона, и Общероссийский народный фронт
, и представители бизнеса, и неравнодушные граждане. Эта работа сплотила всех и стала для каждого делом чести. Нужно и дальше сохранять и укреплять нашу сплоченность и единство", – сказал врио губернатора.
Участники мероприятия почтили память павших воинов, которые отдали свои жизни во имя Родины. Состоялось возложение цветов к памятнику десантников, погибших при исполнении воинского долга.
К празднику тульские десантники в зоне СВО получили индивидуальные наборы от правительства и неравнодушных жителей региона.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню ВДВ
, прошли по всему региону. Состоялись автопробеги, концерты, тематические мероприятия в оздоровительных лагерях и на площадках "Газона" в муниципалитетах.