https://ria.ru/20240802/milyaev-1963710348.html

Миляев: храбрость и выдержка помогают десантникам выполнять сложные задачи

Миляев: храбрость и выдержка помогают десантникам выполнять сложные задачи - РИА Новости, 02.08.2024

Миляев: храбрость и выдержка помогают десантникам выполнять сложные задачи

Храбрость, выдержка и твердый тульский характер помогают десантникам выполнять сложнейшие боевые задачи, сообщил врио губернатора Тульской области Дмитрий... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:40

2024-08-02T15:40

2024-08-02T15:40

тульская область

тульская область

россия

австрия

дмитрий миляев

общероссийский народный фронт

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Храбрость, выдержка и твердый тульский характер помогают десантникам выполнять сложнейшие боевые задачи, сообщил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. В пятницу в регионе состоялось торжественное мероприятие в честь Дня воздушно-десантных войск России. Врио губернатора отметил, что история хранит множество примеров мужества и отваги, высокой доблести воинов-десантников. "Вы всегда действуете профессионально и решительно, рискуя собой, выполняете любые поставленные задачи. И по праву считаетесь элитой нашей армии. Мы гордимся тем, что именно на тульской земле дислоцируется знаменитая 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская дивизия", – подчеркнул Миляев, его слова приводит пресс-служба правительства региона. Образованная в годы Великой Отечественной войны дивизия участвовала в ожесточенных боях при освобождении от фашизма Австрии, Венгрии и Чехословакии. В послевоенное время проводила ряд миротворческих и контртеррористических операций в Афганистане и других горячих точках. Сейчас, в ходе специальной военной операции, дивизия самоотверженно исполняет свой долг, говорится в сообщении. "Храбрость, выдержка и твердый тульский характер помогают десантникам выполнять сложнейшие боевые задачи. Тульская область и вся страна гордятся вами! Вы – опора страны, защитники мирных граждан. С вами – Тульская область и вся Россия!" – подчеркнул Миляев. Глава региона отметил, что правительство Тульской области продолжит делать все возможное, чтобы поддержать военнослужащих. Будет и дальше передавать дополнительное имущество, экипировку, необходимую технику. Особое внимание также будет уделяться семьям, родным и близким участников СВО. Миляев сообщил, что военнослужащим передана очередная партия имущества. Это беспилотники, транспорт, средства связи и многое другое, что необходимо для эффективного выполнения поставленных задач в зоне СВО. "В поддержке наших ребят участвует и правительство региона, и Общероссийский народный фронт, и представители бизнеса, и неравнодушные граждане. Эта работа сплотила всех и стала для каждого делом чести. Нужно и дальше сохранять и укреплять нашу сплоченность и единство", – сказал врио губернатора. Участники мероприятия почтили память павших воинов, которые отдали свои жизни во имя Родины. Состоялось возложение цветов к памятнику десантников, погибших при исполнении воинского долга. К празднику тульские десантники в зоне СВО получили индивидуальные наборы от правительства и неравнодушных жителей региона. Праздничные мероприятия, посвященные Дню ВДВ, прошли по всему региону. Состоялись автопробеги, концерты, тематические мероприятия в оздоровительных лагерях и на площадках "Газона" в муниципалитетах.

https://ria.ru/20240124/nagrazhdenie-1923117125.html

https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923734247.html

https://ria.ru/20230925/vstrecha-1898591064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, россия, австрия, дмитрий миляев, общероссийский народный фронт, воздушно-десантные войска россии