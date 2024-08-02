В МИД Турции рассказали, кто стал и.о. главы политбюро ХАМАС
МИД Турции: ХАМАС мог временно вернуть бразды правления Халеду Машаалю
© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС . Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ХАМАС, по-видимому, как минимум, временно вернул бразды правления Халеду Машаалю – политику с яркой, почти голливудской, внешностью, который выводил движение палестинских исламистов на международную арену, рисковал выйти из орбиты влияния Ирана и пережил покушение, ставшее одним из самых громких провалов израильской разведки.
О том, что Машааль мог стать исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС, следует из официального заявления МИД Турции по итогам встречи с ним министра Хакана Фидана в Катаре, где хоронят убитого лидера движения Исмаила Ханию.
Хания в 2017 году сменил на этом посту Машааля, который теперь рассматривается как его вероятный преемник.
На улице Аммана агенты впрыснули ему яд замедленного действия, но были пойманы охранниками палестинского политика. Разразился скандал, поставивший под угрозу недавно подписанный иордано-израильский мирный договор, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден по требованию короля Иордании Хуссейна выслать антидот, сохранивший Машаалю жизнь.
Уроженец Западного берега реки Иордан, учитель физики Машааль примкнул к палестинским исламистам, когда те наращивали влияние на оккупированных территориях через собственную сеть социального обеспечения и накачивали военные мускулы в пику Организации освобождения Палестины (ООП), где доминировали светские фракции левого толка, включая ФАТХ. ХАМАС отверг возобладавший в 1990-х годах курс ООП на политическое урегулирования с Израилем и возглавил вооруженную кампанию, включавшую кровопролитные теракты против израильских граждан.
Биография Халеда Машааля
Вчера, 12:05
Машааль работал в политбюро ХАМАС, которое вне досягаемости Израиля занималось международными делами и собирало средства, в 1996 году стал его главой, а в 2000-х годах, после ликвидации в секторе Газа шейха Ахмеда Ясина, духовного лидера исламистов, и его преемника Абдельазиза ар-Рантиси, выдвинулся на центральные позиции во всем движении.
После выдворения из Иордании Машааль обосновался в Сирии. Оттуда он съехал в 2012 году, открыто встав на сторону сирийской оппозиции. Такой шаг ослабил позиции Машааля внутри ХАМАС и, как он сам признавался, осложнил отношения с Ираном. В своей деятельности Машааль опирается на поддержку Катара и Турции.
У Машааля, как считается, возникали трения с влиятельными фигурами ХАМАС в секторе Газа, когда он пытался форсировать примирение с Палестинской национальной администраций, контролируемой ФАТХ под руководством Махмуда Аббаса. При нем же ХАМАС декларативно смягчил отношение к Израилю, допустив замирение в случае освобождения территорий, оккупируемых с 1967 года.
Биографы неизменно вспоминают первый и единственный визит Машааля в сектор Газа в 2012 году, ставший возможным во время краткого правления исламистов в соседнем Египте. В 2017 году он покинул пост главы политбюро, был сменен коренным "газовчанином" Ханией и считался его заместителем за пределами Палестины.