Рейтинг@Mail.ru
В МИД Турции рассказали, кто стал и.о. главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/mid-1963734652.html
В МИД Турции рассказали, кто стал и.о. главы политбюро ХАМАС
В МИД Турции рассказали, кто стал и.о. главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 02.08.2024
В МИД Турции рассказали, кто стал и.о. главы политбюро ХАМАС
ХАМАС, по-видимому, как минимум, временно вернул бразды правления Халеду Машаалю – политику с яркой, почти голливудской, внешностью, который выводил движение... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:12
2024-08-02T17:12
в мире
израиль
иордания
иран
халед машааль
исмаил хания
хакан фидан
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ХАМАС, по-видимому, как минимум, временно вернул бразды правления Халеду Машаалю – политику с яркой, почти голливудской, внешностью, который выводил движение палестинских исламистов на международную арену, рисковал выйти из орбиты влияния Ирана и пережил покушение, ставшее одним из самых громких провалов израильской разведки. О том, что Машааль мог стать исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС, следует из официального заявления МИД Турции по итогам встречи с ним министра Хакана Фидана в Катаре, где хоронят убитого лидера движения Исмаила Ханию. Хания в 2017 году сменил на этом посту Машааля, который теперь рассматривается как его вероятный преемник. Мировую известность Машааль получил в 1997 году, когда его пыталась отравить в Иордании разведка "Моссад" в ответ на волну терактов-самоубийств, захлестнувших тогда Израиль. На улице Аммана агенты впрыснули ему яд замедленного действия, но были пойманы охранниками палестинского политика. Разразился скандал, поставивший под угрозу недавно подписанный иордано-израильский мирный договор, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден по требованию короля Иордании Хуссейна выслать антидот, сохранивший Машаалю жизнь. Уроженец Западного берега реки Иордан, учитель физики Машааль примкнул к палестинским исламистам, когда те наращивали влияние на оккупированных территориях через собственную сеть социального обеспечения и накачивали военные мускулы в пику Организации освобождения Палестины (ООП), где доминировали светские фракции левого толка, включая ФАТХ. ХАМАС отверг возобладавший в 1990-х годах курс ООП на политическое урегулирования с Израилем и возглавил вооруженную кампанию, включавшую кровопролитные теракты против израильских граждан. Машааль работал в политбюро ХАМАС, которое вне досягаемости Израиля занималось международными делами и собирало средства, в 1996 году стал его главой, а в 2000-х годах, после ликвидации в секторе Газа шейха Ахмеда Ясина, духовного лидера исламистов, и его преемника Абдельазиза ар-Рантиси, выдвинулся на центральные позиции во всем движении. После выдворения из Иордании Машааль обосновался в Сирии. Оттуда он съехал в 2012 году, открыто встав на сторону сирийской оппозиции. Такой шаг ослабил позиции Машааля внутри ХАМАС и, как он сам признавался, осложнил отношения с Ираном. В своей деятельности Машааль опирается на поддержку Катара и Турции. У Машааля, как считается, возникали трения с влиятельными фигурами ХАМАС в секторе Газа, когда он пытался форсировать примирение с Палестинской национальной администраций, контролируемой ФАТХ под руководством Махмуда Аббаса. При нем же ХАМАС декларативно смягчил отношение к Израилю, допустив замирение в случае освобождения территорий, оккупируемых с 1967 года. Биографы неизменно вспоминают первый и единственный визит Машааля в сектор Газа в 2012 году, ставший возможным во время краткого правления исламистов в соседнем Египте. В 2017 году он покинул пост главы политбюро, был сменен коренным "газовчанином" Ханией и считался его заместителем за пределами Палестины.
https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html
https://ria.ru/20240802/mashaal-1963639391.html
https://ria.ru/20240802/bajden-1963591080.html
израиль
иордания
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c47e918339bd4d7487d4bf5588105ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иордания, иран, халед машааль, исмаил хания, хакан фидан, хамас, организация освобождения палестины, фатх, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иордания, Иран, Халед Машааль, Исмаил Хания, Хакан Фидан, ХАМАС, Организация освобождения Палестины, ФАТХ, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
В МИД Турции рассказали, кто стал и.о. главы политбюро ХАМАС

МИД Турции: ХАМАС мог временно вернуть бразды правления Халеду Машаалю

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ХАМАС, по-видимому, как минимум, временно вернул бразды правления Халеду Машаалю – политику с яркой, почти голливудской, внешностью, который выводил движение палестинских исламистов на международную арену, рисковал выйти из орбиты влияния Ирана и пережил покушение, ставшее одним из самых громких провалов израильской разведки.
О том, что Машааль мог стать исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС, следует из официального заявления МИД Турции по итогам встречи с ним министра Хакана Фидана в Катаре, где хоронят убитого лидера движения Исмаила Ханию.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Израиль зовет на помощь. Иран разработал план мести за лидера ХАМАС
Вчера, 08:00
Хания в 2017 году сменил на этом посту Машааля, который теперь рассматривается как его вероятный преемник.
Мировую известность Машааль получил в 1997 году, когда его пыталась отравить в Иордании разведка "Моссад" в ответ на волну терактов-самоубийств, захлестнувших тогда Израиль.
На улице Аммана агенты впрыснули ему яд замедленного действия, но были пойманы охранниками палестинского политика. Разразился скандал, поставивший под угрозу недавно подписанный иордано-израильский мирный договор, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден по требованию короля Иордании Хуссейна выслать антидот, сохранивший Машаалю жизнь.
Уроженец Западного берега реки Иордан, учитель физики Машааль примкнул к палестинским исламистам, когда те наращивали влияние на оккупированных территориях через собственную сеть социального обеспечения и накачивали военные мускулы в пику Организации освобождения Палестины (ООП), где доминировали светские фракции левого толка, включая ФАТХ. ХАМАС отверг возобладавший в 1990-х годах курс ООП на политическое урегулирования с Израилем и возглавил вооруженную кампанию, включавшую кровопролитные теракты против израильских граждан.
Лидер палестинского Движения исламского сопротивления (ХАМАС) Халед Машааль - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Биография Халеда Машааля
Вчера, 12:05
Машааль работал в политбюро ХАМАС, которое вне досягаемости Израиля занималось международными делами и собирало средства, в 1996 году стал его главой, а в 2000-х годах, после ликвидации в секторе Газа шейха Ахмеда Ясина, духовного лидера исламистов, и его преемника Абдельазиза ар-Рантиси, выдвинулся на центральные позиции во всем движении.
После выдворения из Иордании Машааль обосновался в Сирии. Оттуда он съехал в 2012 году, открыто встав на сторону сирийской оппозиции. Такой шаг ослабил позиции Машааля внутри ХАМАС и, как он сам признавался, осложнил отношения с Ираном. В своей деятельности Машааль опирается на поддержку Катара и Турции.
У Машааля, как считается, возникали трения с влиятельными фигурами ХАМАС в секторе Газа, когда он пытался форсировать примирение с Палестинской национальной администраций, контролируемой ФАТХ под руководством Махмуда Аббаса. При нем же ХАМАС декларативно смягчил отношение к Израилю, допустив замирение в случае освобождения территорий, оккупируемых с 1967 года.
Биографы неизменно вспоминают первый и единственный визит Машааля в сектор Газа в 2012 году, ставший возможным во время краткого правления исламистов в соседнем Египте. В 2017 году он покинул пост главы политбюро, был сменен коренным "газовчанином" Ханией и считался его заместителем за пределами Палестины.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Байден прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании
Вчера, 07:24
 
В миреИзраильИорданияИранХалед МашаальИсмаил ХанияХакан ФиданХАМАСОрганизация освобождения ПалестиныФАТХУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала