https://ria.ru/20240802/mid-1963734652.html

В МИД Турции рассказали, кто стал и.о. главы политбюро ХАМАС

В МИД Турции рассказали, кто стал и.о. главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 02.08.2024

В МИД Турции рассказали, кто стал и.о. главы политбюро ХАМАС

ХАМАС, по-видимому, как минимум, временно вернул бразды правления Халеду Машаалю – политику с яркой, почти голливудской, внешностью, который выводил движение... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:12

2024-08-02T17:12

2024-08-02T17:12

в мире

израиль

иордания

иран

халед машааль

исмаил хания

хакан фидан

хамас

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ХАМАС, по-видимому, как минимум, временно вернул бразды правления Халеду Машаалю – политику с яркой, почти голливудской, внешностью, который выводил движение палестинских исламистов на международную арену, рисковал выйти из орбиты влияния Ирана и пережил покушение, ставшее одним из самых громких провалов израильской разведки. О том, что Машааль мог стать исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС, следует из официального заявления МИД Турции по итогам встречи с ним министра Хакана Фидана в Катаре, где хоронят убитого лидера движения Исмаила Ханию. Хания в 2017 году сменил на этом посту Машааля, который теперь рассматривается как его вероятный преемник. Мировую известность Машааль получил в 1997 году, когда его пыталась отравить в Иордании разведка "Моссад" в ответ на волну терактов-самоубийств, захлестнувших тогда Израиль. На улице Аммана агенты впрыснули ему яд замедленного действия, но были пойманы охранниками палестинского политика. Разразился скандал, поставивший под угрозу недавно подписанный иордано-израильский мирный договор, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден по требованию короля Иордании Хуссейна выслать антидот, сохранивший Машаалю жизнь. Уроженец Западного берега реки Иордан, учитель физики Машааль примкнул к палестинским исламистам, когда те наращивали влияние на оккупированных территориях через собственную сеть социального обеспечения и накачивали военные мускулы в пику Организации освобождения Палестины (ООП), где доминировали светские фракции левого толка, включая ФАТХ. ХАМАС отверг возобладавший в 1990-х годах курс ООП на политическое урегулирования с Израилем и возглавил вооруженную кампанию, включавшую кровопролитные теракты против израильских граждан. Машааль работал в политбюро ХАМАС, которое вне досягаемости Израиля занималось международными делами и собирало средства, в 1996 году стал его главой, а в 2000-х годах, после ликвидации в секторе Газа шейха Ахмеда Ясина, духовного лидера исламистов, и его преемника Абдельазиза ар-Рантиси, выдвинулся на центральные позиции во всем движении. После выдворения из Иордании Машааль обосновался в Сирии. Оттуда он съехал в 2012 году, открыто встав на сторону сирийской оппозиции. Такой шаг ослабил позиции Машааля внутри ХАМАС и, как он сам признавался, осложнил отношения с Ираном. В своей деятельности Машааль опирается на поддержку Катара и Турции. У Машааля, как считается, возникали трения с влиятельными фигурами ХАМАС в секторе Газа, когда он пытался форсировать примирение с Палестинской национальной администраций, контролируемой ФАТХ под руководством Махмуда Аббаса. При нем же ХАМАС декларативно смягчил отношение к Израилю, допустив замирение в случае освобождения территорий, оккупируемых с 1967 года. Биографы неизменно вспоминают первый и единственный визит Машааля в сектор Газа в 2012 году, ставший возможным во время краткого правления исламистов в соседнем Египте. В 2017 году он покинул пост главы политбюро, был сменен коренным "газовчанином" Ханией и считался его заместителем за пределами Палестины.

https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html

https://ria.ru/20240802/mashaal-1963639391.html

https://ria.ru/20240802/bajden-1963591080.html

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