https://ria.ru/20240802/mid-1963715741.html

Есть много оснований для принятия мер в отношении YouTube, заявили в МИД

Есть много оснований для принятия мер в отношении YouTube, заявили в МИД - РИА Новости, 02.08.2024

Есть много оснований для принятия мер в отношении YouTube, заявили в МИД

Существует немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube, множественные систематические нарушения российских законов и... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:01

2024-08-02T16:01

2024-08-02T16:06

россия

youtube

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

технологии

мария захарова

александр хинштейн

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Существует немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube, множественные систематические нарушения российских законов и пренебрежение правами аудитории из РФ оставляют за регуляторами право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она обратила внимание на блокировку администрацией YouTube аккаунтов российских СМИ, госорганов, а также напомнила, что видеохостинг выдавал предупреждения официальному аккаунту МИД РФ и блокировал несколько его видеороликов."Мы видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства Российской Федерации, демонстративное пренебрежение отечественной аудиторией и ее интересами оставляют за регулирующими органами нашей страны право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием", - сказала агентству Захарова.Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.

https://ria.ru/20240801/peskov-1963405221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, youtube, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, мария захарова, александр хинштейн