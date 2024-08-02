https://ria.ru/20240802/memorial-1963795020.html

В Нижнем Тагиле у разрушенного дома появился стихийный мемориал

В Нижнем Тагиле у разрушенного дома появился стихийный мемориал - РИА Новости, 02.08.2024

В Нижнем Тагиле у разрушенного дома появился стихийный мемориал

Стихийный мемориал появился у разрушенного дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T23:08

2024-08-02T23:08

2024-08-02T23:08

происшествия

нижний тагил

россия

дзержинский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Стихийный мемориал появился у разрушенного дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. Ранее мэр объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома из-за взрыва газовоздушной смеси. "Стихийный мемориал у разрушенного дома на Сибирской. Тагильчане несут свечи, цветы, игрушки", - написал он. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последним данным МЧС России, семь человек погибли.

https://ria.ru/20240801/dom-1963407092.html

нижний тагил

россия

дзержинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижний тагил, россия, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле