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В Нижнем Тагиле у разрушенного дома появился стихийный мемориал - РИА Новости, 02.08.2024
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23:08 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/memorial-1963795020.html
В Нижнем Тагиле у разрушенного дома появился стихийный мемориал
В Нижнем Тагиле у разрушенного дома появился стихийный мемориал - РИА Новости, 02.08.2024
В Нижнем Тагиле у разрушенного дома появился стихийный мемориал
Стихийный мемориал появился у разрушенного дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T23:08
2024-08-02T23:08
происшествия
нижний тагил
россия
дзержинский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Стихийный мемориал появился у разрушенного дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. Ранее мэр объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома из-за взрыва газовоздушной смеси. "Стихийный мемориал у разрушенного дома на Сибирской. Тагильчане несут свечи, цветы, игрушки", - написал он. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последним данным МЧС России, семь человек погибли.
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нижний тагил
россия
дзержинский район
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происшествия, нижний тагил, россия, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Дзержинский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле у разрушенного дома появился стихийный мемориал

Стихийный мемориал появился у рухнувшего дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле

© Фото : Владислав Пинаев/TelegramОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Владислав Пинаев/Telegram
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Стихийный мемориал появился у разрушенного дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
Ранее мэр объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома из-за взрыва газовоздушной смеси.
"Стихийный мемориал у разрушенного дома на Сибирской. Тагильчане несут свечи, цветы, игрушки", - написал он.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последним данным МЧС России, семь человек погибли.
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ПроисшествияНижний ТагилРоссияДзержинский районСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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