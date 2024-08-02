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Русский музей открыл в Мелитополе планшетную выставку живописи - РИА Новости, 02.08.2024
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Музейные маршруты России
 
12:11 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/melitopolvystavka-1963641404.html
Русский музей открыл в Мелитополе планшетную выставку живописи
Русский музей открыл в Мелитополе планшетную выставку живописи - РИА Новости, 02.08.2024
Русский музей открыл в Мелитополе планшетную выставку живописи
Государственный Русский музей в четверг открыл в Мелитополе мобильную планшетную экспозиция "Сокровищница России – Русский музей", где представлены 23... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:11
2024-08-02T12:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Государственный Русский музей в четверг открыл в Мелитополе мобильную планшетную экспозиция "Сокровищница России – Русский музей", где представлены 23 живописных произведения выдающихся мастеров XIV–XX веков, сообщила пресс-служба музея.&quot;Мобильная планшетная экспозиция Русского музея &quot;Сокровищница России – Русский музей&quot; продолжает путешествие по новым субъектам Российской Федерации – 1 августа она открывается в Мелитополе&quot;, - говорится в сообщении.Выставка "Сокровищница России – Русский музей" подготовлена в рамках масштабного международного просветительского проекта "Русский музей: виртуальный филиал", задачей которого является популяризация ценностей российской культуры и художественных коллекций Русского музея и музеев России средствами современных информационных технологий.Экспозиция из 23 живописных произведений, созданных выдающимися мастерами XIV–XX веков знакомит посетителей с основными этапами развития русского изобразительного искусства. На планшетах представлены работы Ивана Вишнякова, Дмитрия Левицкого, Ореста Кипренского, Карла Брюллова, Александра Иванова, Ивана Айвазовского, Василия Сурикова, Ильи Репина, Архипа Куинджи, Кузьмы Петрова-Водкина, Павла Филонова, Александра Дейнеки и других художников.Отмечается, что основу выставки составил мультимедиа-гид в бесплатном мобильном приложении дополненной реальности Artefact. При наведении камеры смартфона на произведение посетители выставки получат дополнительную информацию о музейном экспонате в виде аудиогида, аннотации, "точек интереса", а также галереи дополнительных изображений (подготовительных эскизов или рисунков художников, фотографий произведений в процессе реставрации).Ранее выставка "Сокровищница России – Русский музей" прошла в Таганроге и Луганске, затем экспозицию представят в Мариуполе.Русский музей – первый в России и крупнейший в мире государственный художественный музей национального изобразительного искусства. Коллекция музея насчитывает более 440 тысяч единиц хранения и охватывает более 1000 лет развития российского искусства – от периода домонгольской Руси до актуального искусства XXI века.
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русский музей, мелитополь, государственный русский музей, карл брюллов, иван айвазовский, россия
Музейные маршруты России, Русский музей, Мелитополь, Государственный Русский музей, Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Россия

Русский музей открыл в Мелитополе планшетную выставку живописи

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Государственный Русский музей в четверг открыл в Мелитополе мобильную планшетную экспозиция "Сокровищница России – Русский музей", где представлены 23 живописных произведения выдающихся мастеров XIV–XX веков, сообщила пресс-служба музея.
«

"Мобильная планшетная экспозиция Русского музея "Сокровищница России – Русский музей" продолжает путешествие по новым субъектам Российской Федерации – 1 августа она открывается в Мелитополе", - говорится в сообщении.

Выставка "Сокровищница России – Русский музей" подготовлена в рамках масштабного международного просветительского проекта "Русский музей: виртуальный филиал", задачей которого является популяризация ценностей российской культуры и художественных коллекций Русского музея и музеев России средствами современных информационных технологий.
Экспозиция из 23 живописных произведений, созданных выдающимися мастерами XIV–XX веков знакомит посетителей с основными этапами развития русского изобразительного искусства. На планшетах представлены работы Ивана Вишнякова, Дмитрия Левицкого, Ореста Кипренского, Карла Брюллова, Александра Иванова, Ивана Айвазовского, Василия Сурикова, Ильи Репина, Архипа Куинджи, Кузьмы Петрова-Водкина, Павла Филонова, Александра Дейнеки и других художников.
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Отмечается, что основу выставки составил мультимедиа-гид в бесплатном мобильном приложении дополненной реальности Artefact. При наведении камеры смартфона на произведение посетители выставки получат дополнительную информацию о музейном экспонате в виде аудиогида, аннотации, "точек интереса", а также галереи дополнительных изображений (подготовительных эскизов или рисунков художников, фотографий произведений в процессе реставрации).
Ранее выставка "Сокровищница России – Русский музей" прошла в Таганроге и Луганске, затем экспозицию представят в Мариуполе.
Русский музей – первый в России и крупнейший в мире государственный художественный музей национального изобразительного искусства. Коллекция музея насчитывает более 440 тысяч единиц хранения и охватывает более 1000 лет развития российского искусства – от периода домонгольской Руси до актуального искусства XXI века.
 
Музейные маршруты РоссииРусский музейМелитопольГосударственный Русский музейКарл БрюлловИван АйвазовскийРоссия
 
 
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