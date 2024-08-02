https://ria.ru/20240802/medvedev-1963620851.html

Медведев прокомментировал слова спикера парламента Молдавии о голоде

Медведев прокомментировал слова спикера парламента Молдавии о голоде - РИА Новости, 02.08.2024

Медведев прокомментировал слова спикера парламента Молдавии о голоде

Заявление спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о планах признать голод в республике в годы после Второй Мировой войны "геноцидом" является издевательством... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:52

2024-08-02T10:52

2024-08-02T10:52

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игорь гросу

дмитрий медведев

молдавия

совет европы

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Заявление спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о планах признать голод в республике в годы после Второй Мировой войны "геноцидом" является издевательством над историей и здравым смыслом, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Ранее Гросу заявил, что депутаты парламента Молдавии рассматривают возможность признать голод 1946-1947 годов геноцидом по примеру "голодомора" на Украине."Насмотревшись на парижское травести-шоу, председатель молдавского парламента, какой-то там Гросу тоже, видимо, решил получить свои 15 минут дешёвой славы. В его представлении голод в Молдавии в 1946–1947 годах следует признать ни много ни мало геноцидом по аналогии с голодомором в 1932–1933 годах в Украинской ССР. Каким же наглым лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом! Любому мало-мальски образованному человеку известно, в каком состоянии находилась экономика СССР после окончания войны", - написал Медведев.Зампред Совбеза РФ напомнил о трудностях послевоенного восстановления в СССР, отметив, что "численность трудоспособного мужского сельского населения откатилась к уровню 1931 года", а также о тяжелых климатических условиях 1947 года. В результате этого, как подчеркивает Медведев, пострадали люди не только в Молдавии, но и в РСФСР, на Украине, в Белоруссии."Хотя, по логике придурков типа Гросу, вся страна жировала, и лишь маленькая несчастная Молдавия чахла от голода", - резюмировал Медведев.Голод в Молдавии был в послевоенные 1946-1947 годы. По разным оценкам из-за этого скончались от 70 до 200 тысяч человек.В октябре парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании "голодомора" в 1932-1933 годах "геноцидом украинского народа". Российская Федерация отрицает в свою очередь и не признает понятия "голодомор", а также массовый голод 30-х годов на Украине как целенаправленный геноцид.

https://ria.ru/20231126/posolstvo-1911890639.html

https://ria.ru/20240728/golod-1962499544.html

https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941037726.html

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в мире, россия, украина, игорь гросу, дмитрий медведев, молдавия, совет европы, вторая мировая война (1939-1945)