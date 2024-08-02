Медведев прокомментировал слова спикера парламента Молдавии о голоде
Медведев назвал слова Гросу о голоде в Молдавии издевательством над историей
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Заявление спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о планах признать голод в республике в годы после Второй Мировой войны "геноцидом" является издевательством над историей и здравым смыслом, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Ранее Гросу заявил, что депутаты парламента Молдавии рассматривают возможность признать голод 1946-1947 годов геноцидом по примеру "голодомора" на Украине.
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"Насмотревшись на парижское травести-шоу, председатель молдавского парламента, какой-то там Гросу тоже, видимо, решил получить свои 15 минут дешёвой славы. В его представлении голод в Молдавии в 1946–1947 годах следует признать ни много ни мало геноцидом по аналогии с голодомором в 1932–1933 годах в Украинской ССР. Каким же наглым лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом! Любому мало-мальски образованному человеку известно, в каком состоянии находилась экономика СССР после окончания войны", - написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ напомнил о трудностях послевоенного восстановления в СССР, отметив, что "численность трудоспособного мужского сельского населения откатилась к уровню 1931 года", а также о тяжелых климатических условиях 1947 года. В результате этого, как подчеркивает Медведев, пострадали люди не только в Молдавии, но и в РСФСР, на Украине, в Белоруссии.
"Хотя, по логике придурков типа Гросу, вся страна жировала, и лишь маленькая несчастная Молдавия чахла от голода", - резюмировал Медведев.
Голод в Молдавии был в послевоенные 1946-1947 годы. По разным оценкам из-за этого скончались от 70 до 200 тысяч человек.
В октябре парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании "голодомора" в 1932-1933 годах "геноцидом украинского народа". Российская Федерация отрицает в свою очередь и не признает понятия "голодомор", а также массовый голод 30-х годов на Украине как целенаправленный геноцид.