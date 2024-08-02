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Число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех - РИА Новости, 02.08.2024
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03:47 02.08.2024 (обновлено: 04:18 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/mchs-1963582360.html
Число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех
Число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех - РИА Новости, 02.08.2024
Число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех
Число погибших в Нижнем Тагиле, где частично обрушился дом, выросло до четырех, спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшего, сообщает МЧС. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T03:47
2024-08-02T04:18
происшествия
нижний тагил
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число погибших в Нижнем Тагиле, где частично обрушился дом, выросло до четырех, спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшего, сообщает МЧС.&quot;Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются&quot;, — говорится в сообщении.Ранее из-под завалов извлекли живым мужчину.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Как сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, 10 человек госпитализированы, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое.В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.
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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех

МЧС: число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число погибших в Нижнем Тагиле, где частично обрушился дом, выросло до четырех, спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшего, сообщает МЧС.
«

"Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Ранее из-под завалов извлекли живым мужчину.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Как сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, 10 человек госпитализированы, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.
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Вчера, 22:48
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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