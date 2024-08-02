https://ria.ru/20240802/mchs-1963582360.html

Число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех

Число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех - РИА Новости, 02.08.2024

Число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех

Число погибших в Нижнем Тагиле, где частично обрушился дом, выросло до четырех, спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшего, сообщает МЧС. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T03:47

2024-08-02T03:47

2024-08-02T04:18

происшествия

нижний тагил

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число погибших в Нижнем Тагиле, где частично обрушился дом, выросло до четырех, спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшего, сообщает МЧС."Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении.Ранее из-под завалов извлекли живым мужчину.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Как сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, 10 человек госпитализированы, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое.В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.

https://ria.ru/20240801/putin-1963560120.html

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происшествия, нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле