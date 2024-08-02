https://ria.ru/20240802/mchs-1963577569.html

Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли тело третьего погибшего

Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли тело третьего погибшего - РИА Новости, 02.08.2024

Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли тело третьего погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившихся в Нижнем Тагиле подъездов пятиэтажки третьего погибшего, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T02:36

2024-08-02T02:36

2024-08-02T02:44

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившихся в Нижнем Тагиле подъездов пятиэтажки третьего погибшего, сообщает МЧС России."Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Всего, к сожалению, погибли три человека. Поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, пострадали 12 человек. Как уточнил глава Минздрава Михаил Мурашко, 10 человек госпитализированы, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое.В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.

https://ria.ru/20240801/putin-1963560120.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле