Рейтинг@Mail.ru
Мадуро выиграл выборы в Венесуэле легитимно, заявил Володин - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 02.08.2024 (обновлено: 08:29 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/maduro-1963593460.html
Мадуро выиграл выборы в Венесуэле легитимно, заявил Володин
Мадуро выиграл выборы в Венесуэле легитимно, заявил Володин - РИА Новости, 02.08.2024
Мадуро выиграл выборы в Венесуэле легитимно, заявил Володин
По оценке российских наблюдателей, кандидат на выборах президента Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу легитимно, граждане отдали голоса за действующего... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:08
2024-08-02T08:29
венесуэла
в мире
выборы президента венесуэлы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963373908_149:488:2923:2048_1920x0_80_0_0_d85a6170c14e594f322ff1ef72c083d2.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. По оценке российских наблюдателей, кандидат на выборах президента Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу легитимно, граждане отдали голоса за действующего президента, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Граждане отдали голоса за действующего президента Мадуро. Кстати, по оценке наших наблюдателей, он выиграл легитимно, хотя и с небольшим перевесом", - написал Володин.Как пояснил Володин, действующие власти Венесуэлы стремились к компромиссам, диалогу со всеми участниками процесса, проведению переговоров с США, которые обещали отменить санкции, если на выборы будет допущена оппозиция, поддерживаемая ими."Выборы прошли на этих условиях. Но не с тем результатом, которого хотел Вашингтон. Итог известен — беспорядки в Каракасе, попытки дестабилизировать обстановку в стране руками прикормленной Белым домом оппозиции", - добавил председатель ГД.По его словам, США так поступают, потому что "их ставленник проиграл". Вашингтон играет по своим правилам, смысл которых в сохранении гегемонии и расширении своего влияния."Ложь, провокации, двойные стандарты, достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств – неотъемлемые методы политики Соединённых Штатов Америки", - заключил Володин.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, кроме того, Мадуро сообщал о более чем 1200 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240801/ssha-1963340249.html
https://ria.ru/20240801/venesuela-1963336853.html
https://ria.ru/20240801/mid-1963407703.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963373908_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_69410c4bd5cc430084d02a51c1e150a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, в мире, выборы президента венесуэлы — 2024
Венесуэла, В мире, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Мадуро выиграл выборы в Венесуэле легитимно, заявил Володин

Володин: Мадуро, по оценке российских наблюдателей выиграл выборы легитимно

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. По оценке российских наблюдателей, кандидат на выборах президента Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу легитимно, граждане отдали голоса за действующего президента, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Граждане отдали голоса за действующего президента Мадуро. Кстати, по оценке наших наблюдателей, он выиграл легитимно, хотя и с небольшим перевесом", - написал Володин.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Госдеп призвал признать оппозиционера победителем выборов в Венесуэле
1 августа, 05:33
Как пояснил Володин, действующие власти Венесуэлы стремились к компромиссам, диалогу со всеми участниками процесса, проведению переговоров с США, которые обещали отменить санкции, если на выборы будет допущена оппозиция, поддерживаемая ими.
"Выборы прошли на этих условиях. Но не с тем результатом, которого хотел Вашингтон. Итог известен — беспорядки в Каракасе, попытки дестабилизировать обстановку в стране руками прикормленной Белым домом оппозиции", - добавил председатель ГД.
По его словам, США так поступают, потому что "их ставленник проиграл". Вашингтон играет по своим правилам, смысл которых в сохранении гегемонии и расширении своего влияния.
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Венесуэле после беспорядков задержали более 1200 человек
1 августа, 04:14
"Ложь, провокации, двойные стандарты, достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств – неотъемлемые методы политики Соединённых Штатов Америки", - заключил Володин.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, кроме того, Мадуро сообщал о более чем 1200 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
МИД Венгрии опроверг сообщения о вето на заявление ЕС по Венесуэле
1 августа, 12:50
 
ВенесуэлаВ миреВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала