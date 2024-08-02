Мадуро выиграл выборы в Венесуэле легитимно, заявил Володин
Володин: Мадуро, по оценке российских наблюдателей выиграл выборы легитимно
© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. По оценке российских наблюдателей, кандидат на выборах президента Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу легитимно, граждане отдали голоса за действующего президента, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Граждане отдали голоса за действующего президента Мадуро. Кстати, по оценке наших наблюдателей, он выиграл легитимно, хотя и с небольшим перевесом", - написал Володин.
Как пояснил Володин, действующие власти Венесуэлы стремились к компромиссам, диалогу со всеми участниками процесса, проведению переговоров с США, которые обещали отменить санкции, если на выборы будет допущена оппозиция, поддерживаемая ими.
По его словам, США так поступают, потому что "их ставленник проиграл". Вашингтон играет по своим правилам, смысл которых в сохранении гегемонии и расширении своего влияния.
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"Ложь, провокации, двойные стандарты, достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств – неотъемлемые методы политики Соединённых Штатов Америки", - заключил Володин.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, кроме того, Мадуро сообщал о более чем 1200 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.