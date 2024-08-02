https://ria.ru/20240802/maduro-1963593460.html

Мадуро выиграл выборы в Венесуэле легитимно, заявил Володин

Мадуро выиграл выборы в Венесуэле легитимно, заявил Володин - РИА Новости, 02.08.2024

Мадуро выиграл выборы в Венесуэле легитимно, заявил Володин

По оценке российских наблюдателей, кандидат на выборах президента Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу легитимно, граждане отдали голоса за действующего... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:08

2024-08-02T08:08

2024-08-02T08:29

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выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. По оценке российских наблюдателей, кандидат на выборах президента Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу легитимно, граждане отдали голоса за действующего президента, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Граждане отдали голоса за действующего президента Мадуро. Кстати, по оценке наших наблюдателей, он выиграл легитимно, хотя и с небольшим перевесом", - написал Володин.Как пояснил Володин, действующие власти Венесуэлы стремились к компромиссам, диалогу со всеми участниками процесса, проведению переговоров с США, которые обещали отменить санкции, если на выборы будет допущена оппозиция, поддерживаемая ими."Выборы прошли на этих условиях. Но не с тем результатом, которого хотел Вашингтон. Итог известен — беспорядки в Каракасе, попытки дестабилизировать обстановку в стране руками прикормленной Белым домом оппозиции", - добавил председатель ГД.По его словам, США так поступают, потому что "их ставленник проиграл". Вашингтон играет по своим правилам, смысл которых в сохранении гегемонии и расширении своего влияния."Ложь, провокации, двойные стандарты, достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств – неотъемлемые методы политики Соединённых Штатов Америки", - заключил Володин.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, кроме того, Мадуро сообщал о более чем 1200 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240801/ssha-1963340249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

венесуэла, в мире, выборы президента венесуэлы — 2024