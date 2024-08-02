https://ria.ru/20240802/lukashenko-1963632998.html

Байден не имел отношения к обмену заключенными, заявил Лукашенко

Байден не имел отношения к обмену заключенными, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.08.2024

Байден не имел отношения к обмену заключенными, заявил Лукашенко

Президент США Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:37

2024-08-02T11:37

2024-08-02T12:27

россия

сша

белоруссия

александр лукашенко

эван гершкович

пол уилан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МИНСК, 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Прудок Мозырского района. "Президент США не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада, хотя сейчас пытается "набивать" на этом себе авторитет", — передает его слова госиздание "СБ. Беларусь сегодня". Как объяснил Лукашенко, "обмен был организован исключительно по линии спецслужб, не привлекались даже дипломаты", а "белорусская сторона оказала посильное содействие". Глава государства отметил, что была договоренность о непубличном характере переговоров об обмене."Мы договорились, что тихо будем делать, — начали орать на весь мир. Это делается тихо, это же жизни людей", — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.Накануне ФСБ сообщила, что в Россию вернули восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в тюрьме в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшихся на родину россиян обвиняли в сотрудничестве с разведывательными ведомствами Москвы, но в целом ряде случаев, как сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств, их вина не была доказана. Все россияне во время судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В свою очередь, при обмене из России выехали несколько осужденных за шпионаж граждан и россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, их осудили среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Как отмечал источник в российском компетентном ведомстве, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. По его словам, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в США вернулись трое американских граждан — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство в Штатах Владимир Кара-Мурза*. Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, были Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов приняли для возвращения россиян, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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https://ria.ru/20240801/krasikov-1963546525.html

https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956979390.html

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россия, сша, белоруссия, александр лукашенко, эван гершкович, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, джо байден, обмен заключенными между россией и западом