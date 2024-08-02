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Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач - РИА Новости, 02.08.2024
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Надежные люди
 
15:37 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/lodki-1963707544.html
Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач
Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач - РИА Новости, 02.08.2024
Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач
Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач, сообщила пресс-служба президентского движения. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:37
2024-08-02T15:37
надежные люди
безопасность
днепр (город)
запорожская область
сергей горбунов
воздушно-десантные войска россии
сво
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач, сообщила пресс-служба президентского движения. "Команда Народного фронта поздравила бойцов СВО, выполняющих задания на Днепре, с днем Воздушно-десантных войск. Военнослужащим вручили лодки, закупленные на средства срочного сбора к празднику "За ВДВ", - говорится в сообщении. По словам заместителя руководителя Исполкома Народного фронта Сергея Горбунова, в рамках срочного сбора "За ВДВ" мы уже собрали более 10 миллионов рублей. "Помощь оказали более чем 30 тысяч граждан и организаций. До 5 августа сбор продолжается, но и после его завершения Народный фронт продолжит обеспечивать бойцов лодками и другими плавсредствами, а также моторами и запчастями", – рассказал Горбунов. На средства сбора Народный фронт уже закупил 39 лодок разных размеров для решения различных боевых задач, а также моторы и наборы запасных частей. "Среди лодок, которые мы сегодня передаем есть модели, специально разработанные отечественными инженерами для выполнения боевых задач на Днепре. Они сделаны из специального материала, который подойдет для любых условий – для реки и для моря. В них есть дополнительные отсеки для хранения материалов, оборудования, необходимых запчастей", – рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Запорожской области Любовь Колесник. По данным пресс-службы, такая техника поможет бойцам маневрировать и выполнять задачи, даже под обстрелом противника. "За счёт того, что она заполнена специальной пеной, лодка фактически непотопляема и спокойно переносит осколочные и пулевые повреждения. Сама форма лодки сделана специально чтобы не поднимать большую волну и издавать меньше шума. Корпус очень удобен для ремонта в полевых условиях", - рассказали в движении.
https://ria.ru/20240610/avtomobili-1951980492.html
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безопасность, днепр (город), запорожская область, сергей горбунов, воздушно-десантные войска россии, сво
Надежные люди, Безопасность, Днепр (город), Запорожская область, Сергей Горбунов, Воздушно-десантные войска России, СВО

Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВДВ в зоне СВО
Военнослужащие ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВДВ в зоне СВО
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач, сообщила пресс-служба президентского движения.
"Команда Народного фронта поздравила бойцов СВО, выполняющих задания на Днепре, с днем Воздушно-десантных войск. Военнослужащим вручили лодки, закупленные на средства срочного сбора к празднику "За ВДВ", - говорится в сообщении.
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По словам заместителя руководителя Исполкома Народного фронта Сергея Горбунова, в рамках срочного сбора "За ВДВ" мы уже собрали более 10 миллионов рублей.
"Помощь оказали более чем 30 тысяч граждан и организаций. До 5 августа сбор продолжается, но и после его завершения Народный фронт продолжит обеспечивать бойцов лодками и другими плавсредствами, а также моторами и запчастями", – рассказал Горбунов.
На средства сбора Народный фронт уже закупил 39 лодок разных размеров для решения различных боевых задач, а также моторы и наборы запасных частей.
«
"Среди лодок, которые мы сегодня передаем есть модели, специально разработанные отечественными инженерами для выполнения боевых задач на Днепре. Они сделаны из специального материала, который подойдет для любых условий – для реки и для моря. В них есть дополнительные отсеки для хранения материалов, оборудования, необходимых запчастей", – рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Запорожской области Любовь Колесник.
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По данным пресс-службы, такая техника поможет бойцам маневрировать и выполнять задачи, даже под обстрелом противника.
"За счёт того, что она заполнена специальной пеной, лодка фактически непотопляема и спокойно переносит осколочные и пулевые повреждения. Сама форма лодки сделана специально чтобы не поднимать большую волну и издавать меньше шума. Корпус очень удобен для ремонта в полевых условиях", - рассказали в движении.
 
Надежные людиБезопасностьДнепр (город)Запорожская областьСергей ГорбуновВоздушно-десантные войска РоссииСВО
 
 
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