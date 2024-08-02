https://ria.ru/20240802/lodki-1963707544.html

Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач

Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач - РИА Новости, 02.08.2024

Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач

Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач, сообщила пресс-служба президентского движения. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:37

2024-08-02T15:37

2024-08-02T15:37

надежные люди

безопасность

днепр (город)

запорожская область

сергей горбунов

воздушно-десантные войска россии

сво

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный фронт передал бойцам ВДВ лодки для решения боевых задач, сообщила пресс-служба президентского движения. "Команда Народного фронта поздравила бойцов СВО, выполняющих задания на Днепре, с днем Воздушно-десантных войск. Военнослужащим вручили лодки, закупленные на средства срочного сбора к празднику "За ВДВ", - говорится в сообщении. По словам заместителя руководителя Исполкома Народного фронта Сергея Горбунова, в рамках срочного сбора "За ВДВ" мы уже собрали более 10 миллионов рублей. "Помощь оказали более чем 30 тысяч граждан и организаций. До 5 августа сбор продолжается, но и после его завершения Народный фронт продолжит обеспечивать бойцов лодками и другими плавсредствами, а также моторами и запчастями", – рассказал Горбунов. На средства сбора Народный фронт уже закупил 39 лодок разных размеров для решения различных боевых задач, а также моторы и наборы запасных частей. "Среди лодок, которые мы сегодня передаем есть модели, специально разработанные отечественными инженерами для выполнения боевых задач на Днепре. Они сделаны из специального материала, который подойдет для любых условий – для реки и для моря. В них есть дополнительные отсеки для хранения материалов, оборудования, необходимых запчастей", – рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Запорожской области Любовь Колесник. По данным пресс-службы, такая техника поможет бойцам маневрировать и выполнять задачи, даже под обстрелом противника. "За счёт того, что она заполнена специальной пеной, лодка фактически непотопляема и спокойно переносит осколочные и пулевые повреждения. Сама форма лодки сделана специально чтобы не поднимать большую волну и издавать меньше шума. Корпус очень удобен для ремонта в полевых условиях", - рассказали в движении.

https://ria.ru/20240610/avtomobili-1951980492.html

https://ria.ru/20240626/pomosch-1955568042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

безопасность, днепр (город), запорожская область, сергей горбунов, воздушно-десантные войска россии, сво