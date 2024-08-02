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После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали десять человек - РИА Новости, 02.08.2024
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00:03 02.08.2024 (обновлено: 00:19 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/ljudi-1963567567.html
После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали десять человек
После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали десять человек - РИА Новости, 02.08.2024
После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали десять человек
Десять человек, в том числе пять детей, госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T00:03
2024-08-02T00:19
происшествия
нижний тагил
россия
свердловская область
михаил мурашко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Десять человек, в том числе пять детей, госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.&quot;Медицинские работники оказывают помощь в стационарах десяти пациентам, в том числе пяти детям, пострадавшим в Нижнем Тагиле Свердловской области. Медицинская помощь оказана амбулаторно пяти пострадавшим, в том числе двоим детям&quot;, — сказал Мурашко журналистам.В медучреждения Екатеринбурга вертолетами санавиации эвакуировали четырех пострадавших, в том числе трех детей. Также в стационарах Нижнего Тагила остаются шесть человек. Состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое, еще пять — в состоянии средней тяжести, уточнил министр.В настоящий момент специалисты федеральных центров Минздрава России проводят телемедицинские консультации с коллегами в регионах для уточнения тактики лечения пострадавших.На месте происшествия, где продолжается разбор завалов, организовано дежурство пяти бригад скорой медицинской помощи, передвижного медицинского комплекса, двух анестезиолого-реанимационных авиамедицинских бригад, а также комплексной бригады Территориального центра медицины катастроф, заключил Мурашко.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, два человека погибли, число пострадавших достигло 12, из них шесть детей. В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.
https://ria.ru/20240801/postradavshie-1963386847.html
https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963380141.html
нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Свердловская область, Михаил Мурашко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали десять человек

Мурашко: 10 человек госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Десять человек, в том числе пять детей, госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«

"Медицинские работники оказывают помощь в стационарах десяти пациентам, в том числе пяти детям, пострадавшим в Нижнем Тагиле Свердловской области. Медицинская помощь оказана амбулаторно пяти пострадавшим, в том числе двоим детям", — сказал Мурашко журналистам.

В медучреждения Екатеринбурга вертолетами санавиации эвакуировали четырех пострадавших, в том числе трех детей. Также в стационарах Нижнего Тагила остаются шесть человек. Состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое, еще пять — в состоянии средней тяжести, уточнил министр.
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Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло шести
Вчера, 11:39
В настоящий момент специалисты федеральных центров Минздрава России проводят телемедицинские консультации с коллегами в регионах для уточнения тактики лечения пострадавших.
На месте происшествия, где продолжается разбор завалов, организовано дежурство пяти бригад скорой медицинской помощи, передвижного медицинского комплекса, двух анестезиолого-реанимационных авиамедицинских бригад, а также комплексной бригады Территориального центра медицины катастроф, заключил Мурашко.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, два человека погибли, число пострадавших достигло 12, из них шесть детей.
В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали четыре человека
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ПроисшествияНижний ТагилРоссияСвердловская областьМихаил МурашкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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