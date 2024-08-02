https://ria.ru/20240802/ljudi-1963567567.html

После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали десять человек

После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали десять человек - РИА Новости, 02.08.2024

После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали десять человек

Десять человек, в том числе пять детей, госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T00:03

2024-08-02T00:03

2024-08-02T00:19

происшествия

нижний тагил

россия

свердловская область

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Десять человек, в том числе пять детей, госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Медицинские работники оказывают помощь в стационарах десяти пациентам, в том числе пяти детям, пострадавшим в Нижнем Тагиле Свердловской области. Медицинская помощь оказана амбулаторно пяти пострадавшим, в том числе двоим детям", — сказал Мурашко журналистам.В медучреждения Екатеринбурга вертолетами санавиации эвакуировали четырех пострадавших, в том числе трех детей. Также в стационарах Нижнего Тагила остаются шесть человек. Состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое, еще пять — в состоянии средней тяжести, уточнил министр.В настоящий момент специалисты федеральных центров Минздрава России проводят телемедицинские консультации с коллегами в регионах для уточнения тактики лечения пострадавших.На месте происшествия, где продолжается разбор завалов, организовано дежурство пяти бригад скорой медицинской помощи, передвижного медицинского комплекса, двух анестезиолого-реанимационных авиамедицинских бригад, а также комплексной бригады Территориального центра медицины катастроф, заключил Мурашко.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, два человека погибли, число пострадавших достигло 12, из них шесть детей. В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.

https://ria.ru/20240801/postradavshie-1963386847.html

https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963380141.html

нижний тагил

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле