https://ria.ru/20240802/ljudi-1963567567.html
После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали десять человек
После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали десять человек - РИА Новости, 02.08.2024
После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали десять человек
Десять человек, в том числе пять детей, госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T00:03
2024-08-02T00:03
2024-08-02T00:19
происшествия
нижний тагил
россия
свердловская область
михаил мурашко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Десять человек, в том числе пять детей, госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Медицинские работники оказывают помощь в стационарах десяти пациентам, в том числе пяти детям, пострадавшим в Нижнем Тагиле Свердловской области. Медицинская помощь оказана амбулаторно пяти пострадавшим, в том числе двоим детям", — сказал Мурашко журналистам.В медучреждения Екатеринбурга вертолетами санавиации эвакуировали четырех пострадавших, в том числе трех детей. Также в стационарах Нижнего Тагила остаются шесть человек. Состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое, еще пять — в состоянии средней тяжести, уточнил министр.В настоящий момент специалисты федеральных центров Минздрава России проводят телемедицинские консультации с коллегами в регионах для уточнения тактики лечения пострадавших.На месте происшествия, где продолжается разбор завалов, организовано дежурство пяти бригад скорой медицинской помощи, передвижного медицинского комплекса, двух анестезиолого-реанимационных авиамедицинских бригад, а также комплексной бригады Территориального центра медицины катастроф, заключил Мурашко.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, два человека погибли, число пострадавших достигло 12, из них шесть детей. В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.
https://ria.ru/20240801/postradavshie-1963386847.html
https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963380141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Свердловская область, Михаил Мурашко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
После обрушения подъездов в Нижнем Тагиле госпитализировали десять человек
Мурашко: 10 человек госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Десять человек, в том числе пять детей, госпитализированы после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Медицинские работники оказывают помощь в стационарах десяти пациентам, в том числе пяти детям, пострадавшим в Нижнем Тагиле Свердловской области. Медицинская помощь оказана амбулаторно пяти пострадавшим, в том числе двоим детям", — сказал Мурашко журналистам.
В медучреждения Екатеринбурга
вертолетами санавиации эвакуировали четырех пострадавших, в том числе трех детей. Также в стационарах Нижнего Тагила остаются шесть человек. Состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое, еще пять — в состоянии средней тяжести, уточнил министр.
В настоящий момент специалисты федеральных центров Минздрава России проводят телемедицинские консультации с коллегами в регионах для уточнения тактики лечения пострадавших.
На месте происшествия, где продолжается разбор завалов, организовано дежурство пяти бригад скорой медицинской помощи, передвижного медицинского комплекса, двух анестезиолого-реанимационных авиамедицинских бригад, а также комплексной бригады Территориального центра медицины катастроф, заключил Мурашко.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, два человека погибли, число пострадавших достигло 12, из них шесть детей.
В Дзержинском районе
после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.