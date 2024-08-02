https://ria.ru/20240802/livan-1963716103.html

Ливан заявил, что будет использовать все средства для защиты суверенитета

Ливан заявил, что будет использовать все средства для защиты суверенитета - РИА Новости, 02.08.2024

Ливан заявил, что будет использовать все средства для защиты суверенитета

Ливан имеет право защищать свою землю, суверенитет и достоинство всеми доступными средствами, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:02

2024-08-02T16:02

2024-08-02T16:02

в мире

израиль

ливан

бейрут

наджиб микати

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95677/48/956774807_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_0f2ce74a61e3e6d5d173d8f78420a92e.jpg

БЕЙРУТ, 2 авг – РИА Новости. Ливан имеет право защищать свою землю, суверенитет и достоинство всеми доступными средствами, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати во время визита в штаб армии страны. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. "Перед лицом систематической и опасной эскалации Израиля, свидетелями которой мы стали в последние несколько часов, мы можем лишь подтвердить наше право защищать нашу землю, суверенитет, и достоинство всеми доступными средствами. Мы будем непоколебимыми в этом выборе, вне зависимости от жертв", - сказал Микати. Притом политик отметил, что правительство страны проинформировало все дружественные государства, что Ливан выступает за мир и стремится к долгосрочной стабильности, отметив что для этого стране необходимо вернуть оккупированные Израилем территории на юге страны, и выполнение Тель-Авивом своих обязательств в рамках резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН. "Положение в области безопасности в Ливане, начиная с юга страны до долины Бекаа и южного пригорода столицы, было вызвано продолжающейся израильской агрессией против суверенитета и территориальной целостности Ливана, что дестабилизируют жизнь ливанцев", - добавил Микати. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

https://ria.ru/20240731/livan-1963167643.html

израиль

ливан

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, бейрут, наджиб микати, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году