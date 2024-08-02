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Ливан заявил, что будет использовать все средства для защиты суверенитета - РИА Новости, 02.08.2024
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16:02 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/livan-1963716103.html
Ливан заявил, что будет использовать все средства для защиты суверенитета
Ливан заявил, что будет использовать все средства для защиты суверенитета - РИА Новости, 02.08.2024
Ливан заявил, что будет использовать все средства для защиты суверенитета
Ливан имеет право защищать свою землю, суверенитет и достоинство всеми доступными средствами, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:02
2024-08-02T16:02
в мире
израиль
ливан
бейрут
наджиб микати
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 2 авг – РИА Новости. Ливан имеет право защищать свою землю, суверенитет и достоинство всеми доступными средствами, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати во время визита в штаб армии страны. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. "Перед лицом систематической и опасной эскалации Израиля, свидетелями которой мы стали в последние несколько часов, мы можем лишь подтвердить наше право защищать нашу землю, суверенитет, и достоинство всеми доступными средствами. Мы будем непоколебимыми в этом выборе, вне зависимости от жертв", - сказал Микати. Притом политик отметил, что правительство страны проинформировало все дружественные государства, что Ливан выступает за мир и стремится к долгосрочной стабильности, отметив что для этого стране необходимо вернуть оккупированные Израилем территории на юге страны, и выполнение Тель-Авивом своих обязательств в рамках резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН. "Положение в области безопасности в Ливане, начиная с юга страны до долины Бекаа и южного пригорода столицы, было вызвано продолжающейся израильской агрессией против суверенитета и территориальной целостности Ливана, что дестабилизируют жизнь ливанцев", - добавил Микати. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
https://ria.ru/20240731/livan-1963167643.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, наджиб микати, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Наджиб Микати, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ливан заявил, что будет использовать все средства для защиты суверенитета

И.о. премьера Микати: Ливан имеет право защищать свою землю всеми средствами

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЛиванские военные
Ливанские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ливанские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 авг – РИА Новости. Ливан имеет право защищать свою землю, суверенитет и достоинство всеми доступными средствами, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати во время визита в штаб армии страны.
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
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"Перед лицом систематической и опасной эскалации Израиля, свидетелями которой мы стали в последние несколько часов, мы можем лишь подтвердить наше право защищать нашу землю, суверенитет, и достоинство всеми доступными средствами. Мы будем непоколебимыми в этом выборе, вне зависимости от жертв", - сказал Микати.
Притом политик отметил, что правительство страны проинформировало все дружественные государства, что Ливан выступает за мир и стремится к долгосрочной стабильности, отметив что для этого стране необходимо вернуть оккупированные Израилем территории на юге страны, и выполнение Тель-Авивом своих обязательств в рамках резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН.
"Положение в области безопасности в Ливане, начиная с юга страны до долины Бекаа и южного пригорода столицы, было вызвано продолжающейся израильской агрессией против суверенитета и территориальной целостности Ливана, что дестабилизируют жизнь ливанцев", - добавил Микати.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреИзраильЛиванБейрутНаджиб МикатиХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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