"Хезболла" заявила о запуске ракет по самолетам ВВС Израиля
"Хезболла" выпустила ракеты по самолетам ВВС Израиля, вторгшимся в Ливан
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 2 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболла" выпустили ракеты противовоздушной обороны по самолетам ВВС Израиля, которые вторглись в воздушное пространство Ливана, сообщается в пятницу в заявлении шиитского движения сопротивления для СМИ.
"Хезболла" впервые заявило об использовании своих систем ПВО 6 июня, когда применило зенитные ракеты против израильских сверхзвуковых самолетов на юге Ливана, вынудив их покинуть воздушное пространство страны. Второй раз "Хезболлах" раскрыло наличие у него этих вооружений 9 июня, когда выпустило ракету "земля-воздух".
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"Подразделения ПВО ночью в четверг запустили ракеты по вражеским боевым самолетам в воздушном пространстве Южного Ливана",- написано в заявлении.
В коммюнике отмечено, что израильские самолеты были вынуждены вернуться вглубь воздушного пространства Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.