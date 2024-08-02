https://ria.ru/20240802/livan-1963587182.html

"Хезболла" заявила о запуске ракет по самолетам ВВС Израиля

"Хезболла" заявила о запуске ракет по самолетам ВВС Израиля - РИА Новости, 02.08.2024

"Хезболла" заявила о запуске ракет по самолетам ВВС Израиля

Бойцы ливанского движения "Хезболла" выпустили ракеты противовоздушной обороны по самолетам ВВС Израиля, которые вторглись в воздушное пространство Ливана,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T06:00

2024-08-02T06:00

2024-08-02T06:00

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_aae9cff375daa1a48e64deaef26884de.jpg

БЕЙРУТ, 2 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболла" выпустили ракеты противовоздушной обороны по самолетам ВВС Израиля, которые вторглись в воздушное пространство Ливана, сообщается в пятницу в заявлении шиитского движения сопротивления для СМИ. "Хезболла" впервые заявило об использовании своих систем ПВО 6 июня, когда применило зенитные ракеты против израильских сверхзвуковых самолетов на юге Ливана, вынудив их покинуть воздушное пространство страны. Второй раз "Хезболлах" раскрыло наличие у него этих вооружений 9 июня, когда выпустило ракету "земля-воздух". "Подразделения ПВО ночью в четверг запустили ракеты по вражеским боевым самолетам в воздушном пространстве Южного Ливана",- написано в заявлении. В коммюнике отмечено, что израильские самолеты были вынуждены вернуться вглубь воздушного пространства Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240703/ataka-1957196410.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году