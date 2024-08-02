https://ria.ru/20240802/ldpr-1963572563.html

ЛДПР предложила обязать родителей содержать своих детей до 23 лет

ЛДПР предложила обязать родителей содержать своих детей до 23 лет - РИА Новости, 02.08.2024

ЛДПР предложила обязать родителей содержать своих детей до 23 лет

Группа депутатов ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать родителей содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время их обучения в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T01:10

2024-08-02T01:10

2024-08-02T04:26

общество

владимир сипягин

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать родителей содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов, их размер будет определяться судом в твердой денежной сумме, которая должна будет выплачиваться ежемесячно, а в случае отсутствия возможности получения содержания от своих родителей такие лица смогут претендовать на помощь братьев и сестер, дедушек и бабушек. "Также в связи с принятием в мае 2024 года федерального закона об учреждении реестра должников по алиментным обязательствам, настоящим законопроектом предусматривается, что лица, не уплачивающие алименты и на вводимую категорию детей, включаются в данный реестр", - подчеркивается в документе. Прекращение права на алименты будет возникать при окончании обучения, отчислении или при достижения детьми возраста 23 лет. "Представим себе ситуацию: ребёнок поступает вуз, учится на очном отделении и получает копеечную стипендию, как он будет жить, как он будет существовать? Вот именно на это и направлен мой проект закона. Родитель несёт ответственность перед своим ребёнком и вплоть до того момента, пока тот не начнёт сам самостоятельно зарабатывать деньги. А это происходит после окончания вуза. Поэтому, я считаю, родители должны содержать ребёнка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении. Тогда такой студент получит возможность нормально жить, получая финансовую поддержку от родителей. Это крайне важно, чтобы молодой человек или девушка чувствовал себя стабильно, обучаясь в вузе", - пояснил РИА Новости инициатор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР).

https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html

https://ria.ru/20240507/alimenty-1944485776.html

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общество, владимир сипягин, госдума рф, лдпр