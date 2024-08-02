https://ria.ru/20240802/kurs-1963747054.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу - РИА Новости, 02.08.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,89 копейки, до 11,8307 рубля, курс доллара снизился на 8,09 копейки, до 85,7024 рубля,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:59

2024-08-02T17:59

2024-08-02T18:04

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ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,89 копейки, до 11,8307 рубля, курс доллара снизился на 8,09 копейки, до 85,7024 рубля, курс евро - на 2,08 копейки, до 92,8291 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, сша, московская биржа