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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу - РИА Новости, 02.08.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,89 копейки, до 11,8307 рубля, курс доллара снизился на 8,09 копейки, до 85,7024 рубля,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:59
2024-08-02T17:59
2024-08-02T18:04
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,89 копейки, до 11,8307 рубля, курс доллара снизился на 8,09 копейки, до 85,7024 рубля, курс евро - на 2,08 копейки, до 92,8291 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, сша, московская биржа
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Официальный курс юаня на субботу — 11,83 рубля, доллара — 85,70, евро — 92,83