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Патрушев оценил ход "мусорной" реформы на Кубани
Патрушев оценил ход "мусорной" реформы на Кубани - РИА Новости, 02.08.2024
Патрушев оценил ход "мусорной" реформы на Кубани
Необходимые "индикаторы" для выполнения целей "мусорной" реформы в Краснодарском крае пока не выполняются, региону нужно ввести дополнительные мощности по... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:18
2024-08-02T17:18
2024-08-02T17:18
общество
краснодарский край
россия
дмитрий патрушев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Необходимые "индикаторы" для выполнения целей "мусорной" реформы в Краснодарском крае пока не выполняются, региону нужно ввести дополнительные мощности по обращению с бытовыми отходами, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева."С 2025 года по поручению президента начнется реализация нацпроекта "Экологическое благополучие". Одним из его направлений является формирование экономики замкнутого цикла, что характеризуется достижением ряда показателей. В частности, к 2030 году должна быть обеспечена сортировка 100% объема ежегодно образуемых ТКО (твердых коммунальных отходов - ред.) и полигонное захоронение не более половины из них. В Краснодарском крае, по информации Минприроды, необходимые индикаторы пока не выполняются", - цитирует пресс-служба Патрушева.Отмечается, что по поручению вице-премьера регион должен активно интегрироваться в мероприятия нового нацпроекта и ввести дополнительные мощности по обработке, утилизации и захоронению бытовых отходов. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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общество, краснодарский край, россия, дмитрий патрушев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Общество, Краснодарский край, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Патрушев оценил ход "мусорной" реформы на Кубани
Патрушев: для "мусорной" реформы на Кубани нужно улучшать обращение с отходами