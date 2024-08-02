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На Кубани арестовали водителя фуры, устроившего смертельное ДТП - РИА Новости, 02.08.2024
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16:19 02.08.2024 (обновлено: 16:33 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/kuban-1963721174.html
На Кубани арестовали водителя фуры, устроившего смертельное ДТП
На Кубани арестовали водителя фуры, устроившего смертельное ДТП - РИА Новости, 02.08.2024
На Кубани арестовали водителя фуры, устроившего смертельное ДТП
Заключен под стражу водитель большегруза, в ДТП с которым пять человек погибли в легковом автомобиле, оказавшемся зажатым между двумя фурами на трассе Кубани,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:19
2024-08-02T16:33
происшествия
крымский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Заключен под стражу водитель большегруза, в ДТП с которым пять человек погибли в легковом автомобиле, оказавшемся зажатым между двумя фурами на трассе Кубани, сообщили в краевом СУСКР. Во вторник в ГУМВД региона информировали об аварии, которая произошла в Крымском районе на автодороге "Славянск-на-Кубани – Крымск". Водитель большегруза МАЗ столкнулся с Chevrolet Lacetti, который стоял крайним в пробке. Легковой автомобиль по инерции врезался в грузовик DAF и оказался зажат между двумя большегрузами. Водитель легкового автомобиля, а также женщина и трое ее несовершеннолетних детей погибли на месте. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего жителя города Армавира, в настоящее время ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя он заключен под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, водитель грузового автомобиля с прицепом "МАЗ" нарушил правила дорожного движения и не выдержал безопасную дистанцию.
https://ria.ru/20240726/prigovor-1962289241.html
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крымский район
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происшествия, крымский район, краснодарский край
Происшествия, Крымский район, Краснодарский край
На Кубани арестовали водителя фуры, устроившего смертельное ДТП

На Кубани арестовали участника смертельного ДТП, в котором погибли 5 человек

© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа месте ДТП с участием двух грузовиков с легковушкой в Краснодарском крае
На месте ДТП с участием двух грузовиков с легковушкой в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На месте ДТП с участием двух грузовиков с легковушкой в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Заключен под стражу водитель большегруза, в ДТП с которым пять человек погибли в легковом автомобиле, оказавшемся зажатым между двумя фурами на трассе Кубани, сообщили в краевом СУСКР.
Во вторник в ГУМВД региона информировали об аварии, которая произошла в Крымском районе на автодороге "Славянск-на-Кубани – Крымск". Водитель большегруза МАЗ столкнулся с Chevrolet Lacetti, который стоял крайним в пробке. Легковой автомобиль по инерции врезался в грузовик DAF и оказался зажат между двумя большегрузами. Водитель легкового автомобиля, а также женщина и трое ее несовершеннолетних детей погибли на месте. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек.
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"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего жителя города Армавира, в настоящее время ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя он заключен под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, водитель грузового автомобиля с прицепом "МАЗ" нарушил правила дорожного движения и не выдержал безопасную дистанцию.
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ПроисшествияКрымский районКраснодарский край
 
 
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