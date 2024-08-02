https://ria.ru/20240802/kuban-1963721174.html

На Кубани арестовали водителя фуры, устроившего смертельное ДТП

На Кубани арестовали водителя фуры, устроившего смертельное ДТП - РИА Новости, 02.08.2024

На Кубани арестовали водителя фуры, устроившего смертельное ДТП

Заключен под стражу водитель большегруза, в ДТП с которым пять человек погибли в легковом автомобиле, оказавшемся зажатым между двумя фурами на трассе Кубани,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:19

2024-08-02T16:19

2024-08-02T16:33

происшествия

крымский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Заключен под стражу водитель большегруза, в ДТП с которым пять человек погибли в легковом автомобиле, оказавшемся зажатым между двумя фурами на трассе Кубани, сообщили в краевом СУСКР. Во вторник в ГУМВД региона информировали об аварии, которая произошла в Крымском районе на автодороге "Славянск-на-Кубани – Крымск". Водитель большегруза МАЗ столкнулся с Chevrolet Lacetti, который стоял крайним в пробке. Легковой автомобиль по инерции врезался в грузовик DAF и оказался зажат между двумя большегрузами. Водитель легкового автомобиля, а также женщина и трое ее несовершеннолетних детей погибли на месте. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего жителя города Армавира, в настоящее время ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя он заключен под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, водитель грузового автомобиля с прицепом "МАЗ" нарушил правила дорожного движения и не выдержал безопасную дистанцию.

https://ria.ru/20240726/prigovor-1962289241.html

https://ria.ru/20231219/gaishnik-1916747896.html

крымский район

краснодарский край

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происшествия, крымский район, краснодарский край