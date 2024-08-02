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На Кубани возбудили дело после взрыва во дворе дома гендиректора АПК - РИА Новости, 02.08.2024
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13:46 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/kuban-1963677787.html
На Кубани возбудили дело после взрыва во дворе дома гендиректора АПК
На Кубани возбудили дело после взрыва во дворе дома гендиректора АПК - РИА Новости, 02.08.2024
На Кубани возбудили дело после взрыва во дворе дома гендиректора АПК
Уголовное дело возбуждено после взрыва, который произошёл во дворе дома генерального директора крупной агрокомпании "Незамаевское" в Краснодарском крае. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:46
2024-08-02T13:46
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после взрыва, который произошёл во дворе дома генерального директора крупной агрокомпании "Незамаевское" в Краснодарском крае. "1 августа житель поселка Незамаевский (Новопокровского района) сообщил в полицию, что ночью услышал хлопок во дворе своего дома, а утром обнаружил повреждения стеклопакета входной двери и бампера авто. Никто не пострадал", - сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. Уточняется, что сотрудники полиции обнаружили составные части и фрагменты устройства неустановленного типа и направили их на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, взрыв произошёл во дворе Алексея Гришанка, который возглавляет крупное агропредприятие ОАО "Незамаевское". Согласно данным на сайте компании, предприятие основано в 1934 году и включает 5208 гектаров земли, его деятельность связана с растениеводством, животноводством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
https://ria.ru/20240513/gubernator-1945533691.html
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани возбудили дело после взрыва во дворе дома гендиректора АПК

После взрыва во дворе дома гендиректора агрокомпании на Кубани возбудили дело

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после взрыва, который произошёл во дворе дома генерального директора крупной агрокомпании "Незамаевское" в Краснодарском крае.
"1 августа житель поселка Незамаевский (Новопокровского района) сообщил в полицию, что ночью услышал хлопок во дворе своего дома, а утром обнаружил повреждения стеклопакета входной двери и бампера авто. Никто не пострадал", - сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.
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Уточняется, что сотрудники полиции обнаружили составные части и фрагменты устройства неустановленного типа и направили их на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, взрыв произошёл во дворе Алексея Гришанка, который возглавляет крупное агропредприятие ОАО "Незамаевское".
Согласно данным на сайте компании, предприятие основано в 1934 году и включает 5208 гектаров земли, его деятельность связана с растениеводством, животноводством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
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