https://ria.ru/20240802/kuban-1963677787.html

На Кубани возбудили дело после взрыва во дворе дома гендиректора АПК

На Кубани возбудили дело после взрыва во дворе дома гендиректора АПК - РИА Новости, 02.08.2024

На Кубани возбудили дело после взрыва во дворе дома гендиректора АПК

Уголовное дело возбуждено после взрыва, который произошёл во дворе дома генерального директора крупной агрокомпании "Незамаевское" в Краснодарском крае. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:46

2024-08-02T13:46

2024-08-02T13:46

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после взрыва, который произошёл во дворе дома генерального директора крупной агрокомпании "Незамаевское" в Краснодарском крае. "1 августа житель поселка Незамаевский (Новопокровского района) сообщил в полицию, что ночью услышал хлопок во дворе своего дома, а утром обнаружил повреждения стеклопакета входной двери и бампера авто. Никто не пострадал", - сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. Уточняется, что сотрудники полиции обнаружили составные части и фрагменты устройства неустановленного типа и направили их на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, взрыв произошёл во дворе Алексея Гришанка, который возглавляет крупное агропредприятие ОАО "Незамаевское". Согласно данным на сайте компании, предприятие основано в 1934 году и включает 5208 гектаров земли, его деятельность связана с растениеводством, животноводством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

https://ria.ru/20240513/gubernator-1945533691.html

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краснодарский край

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происшествия, краснодарский край