https://ria.ru/20240802/kuban-1963597608.html

На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками

На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками - РИА Новости, 02.08.2024

На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками

Три человека погибли, еще один доставлен в больницу в результате дорожной аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:56

2024-08-02T08:56

2024-08-02T08:56

происшествия

авто

краснодарский край

отрадненский район

ford motor

toyota corolla

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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще один доставлен в больницу в результате дорожной аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД региона. По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу в 4.00 на дороге "город Краснодар-город Кропоткин-граница Ставропольского края". Водитель Ford Focus 24 лет при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был 49-летий житель Отрадненского района. "Водитель и 18-летний пассажир Ford Focus, а также водитель японского авто погибли на месте. 20-летний пассажир Ford доставлен в реанимационное отделение МБУЗ ГБ Кропоткин", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240429/stolknovenie-1942976290.html

краснодарский край

отрадненский район

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происшествия, авто, краснодарский край, отрадненский район, ford motor, toyota corolla