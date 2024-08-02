https://ria.ru/20240802/kuban-1963597608.html
На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками
На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками - РИА Новости, 02.08.2024
На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками
Три человека погибли, еще один доставлен в больницу в результате дорожной аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:56
2024-08-02T08:56
2024-08-02T08:56
происшествия
авто
краснодарский край
отрадненский район
ford motor
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще один доставлен в больницу в результате дорожной аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД региона. По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу в 4.00 на дороге "город Краснодар-город Кропоткин-граница Ставропольского края". Водитель Ford Focus 24 лет при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был 49-летий житель Отрадненского района. "Водитель и 18-летний пассажир Ford Focus, а также водитель японского авто погибли на месте. 20-летний пассажир Ford доставлен в реанимационное отделение МБУЗ ГБ Кропоткин", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240429/stolknovenie-1942976290.html
краснодарский край
отрадненский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, краснодарский край, отрадненский район, ford motor, toyota corolla
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Отрадненский район, Ford Motor, Toyota Corolla
На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками
ГУМВД: три человека погибли в ДТП с двумя автомобилями на трассе на Кубани