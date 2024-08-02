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На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками - РИА Новости, 02.08.2024
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08:56 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/kuban-1963597608.html
На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками
На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками - РИА Новости, 02.08.2024
На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками
Три человека погибли, еще один доставлен в больницу в результате дорожной аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:56
2024-08-02T08:56
происшествия
авто
краснодарский край
отрадненский район
ford motor
toyota corolla
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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще один доставлен в больницу в результате дорожной аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД региона. По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу в 4.00 на дороге "город Краснодар-город Кропоткин-граница Ставропольского края". Водитель Ford Focus 24 лет при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был 49-летий житель Отрадненского района. "Водитель и 18-летний пассажир Ford Focus, а также водитель японского авто погибли на месте. 20-летний пассажир Ford доставлен в реанимационное отделение МБУЗ ГБ Кропоткин", - говорится в сообщении.
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краснодарский край
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происшествия, авто, краснодарский край, отрадненский район, ford motor, toyota corolla
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Отрадненский район, Ford Motor, Toyota Corolla
На Кубани три человека погибли в ДТП с двумя легковушками

ГУМВД: три человека погибли в ДТП с двумя автомобилями на трассе на Кубани

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще один доставлен в больницу в результате дорожной аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД региона.
По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу в 4.00 на дороге "город Краснодар-город Кропоткин-граница Ставропольского края". Водитель Ford Focus 24 лет при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был 49-летий житель Отрадненского района.
«
"Водитель и 18-летний пассажир Ford Focus, а также водитель японского авто погибли на месте. 20-летний пассажир Ford доставлен в реанимационное отделение МБУЗ ГБ Кропоткин", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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ПроисшествияАвтоКраснодарский крайОтрадненский районFord MotorToyota Corolla
 
 
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