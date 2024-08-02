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Эксперт рассказал, кому повысят зарплаты до конца года - РИА Новости, 02.08.2024
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02:19 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/kros-1963576812.html
Эксперт рассказал, кому повысят зарплаты до конца года
Эксперт рассказал, кому повысят зарплаты до конца года - РИА Новости, 02.08.2024
Эксперт рассказал, кому повысят зарплаты до конца года
Размер заработных плат ряда работников бюджетной сферы увеличится на 4,5% с 1 октября этого года, к ним относятся сотрудники силовых структур, военнослужащие,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T02:19
2024-08-02T02:19
госдума рф
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Размер заработных плат ряда работников бюджетной сферы увеличится на 4,5% с 1 октября этого года, к ним относятся сотрудники силовых структур, военнослужащие, работники сельских и лесных хозяйств, рассказал РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. "Было анонсировано, что с 1 октября будут проиндексированы на 4,5% заработные платы работников бюджетных учреждений, например, сотрудников силовых структур, военнослужащих и работников сельских и лесных хозяйств", - сказал Дударев. Он напомнил, что для судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти индексация зарплат была приостановлена до 1 января 2025 год. "Единовременное повышение зарплат в конкретную дату может касаться только тех профессий, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета. Коммерческие структуры определяют сроки, размеры и адресатов индексации самостоятельно и чаще всего в индивидуальном порядке", - объяснил эксперт.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Эксперт рассказал, кому повысят зарплаты до конца года

Эксперт Дударев: зарплаты ряда работников бюджетной сферы увеличится на 4,5%

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Размер заработных плат ряда работников бюджетной сферы увеличится на 4,5% с 1 октября этого года, к ним относятся сотрудники силовых структур, военнослужащие, работники сельских и лесных хозяйств, рассказал РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
«
"Было анонсировано, что с 1 октября будут проиндексированы на 4,5% заработные платы работников бюджетных учреждений, например, сотрудников силовых структур, военнослужащих и работников сельских и лесных хозяйств", - сказал Дударев.
Он напомнил, что для судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти индексация зарплат была приостановлена до 1 января 2025 год.
"Единовременное повышение зарплат в конкретную дату может касаться только тех профессий, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета. Коммерческие структуры определяют сроки, размеры и адресатов индексации самостоятельно и чаще всего в индивидуальном порядке", - объяснил эксперт.
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