https://ria.ru/20240802/kros-1963576812.html

Эксперт рассказал, кому повысят зарплаты до конца года

Эксперт рассказал, кому повысят зарплаты до конца года - РИА Новости, 02.08.2024

Эксперт рассказал, кому повысят зарплаты до конца года

Размер заработных плат ряда работников бюджетной сферы увеличится на 4,5% с 1 октября этого года, к ним относятся сотрудники силовых структур, военнослужащие,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T02:19

2024-08-02T02:19

2024-08-02T02:19

госдума рф

общество

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Размер заработных плат ряда работников бюджетной сферы увеличится на 4,5% с 1 октября этого года, к ним относятся сотрудники силовых структур, военнослужащие, работники сельских и лесных хозяйств, рассказал РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. "Было анонсировано, что с 1 октября будут проиндексированы на 4,5% заработные платы работников бюджетных учреждений, например, сотрудников силовых структур, военнослужащих и работников сельских и лесных хозяйств", - сказал Дударев. Он напомнил, что для судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти индексация зарплат была приостановлена до 1 января 2025 год. "Единовременное повышение зарплат в конкретную дату может касаться только тех профессий, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета. Коммерческие структуры определяют сроки, размеры и адресатов индексации самостоятельно и чаще всего в индивидуальном порядке", - объяснил эксперт.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898756856.html

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госдума рф, общество