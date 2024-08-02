Эксперт рассказал, кому повысят зарплаты до конца года
Эксперт Дударев: зарплаты ряда работников бюджетной сферы увеличится на 4,5%
© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyРубли
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Размер заработных плат ряда работников бюджетной сферы увеличится на 4,5% с 1 октября этого года, к ним относятся сотрудники силовых структур, военнослужащие, работники сельских и лесных хозяйств, рассказал РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
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"Было анонсировано, что с 1 октября будут проиндексированы на 4,5% заработные платы работников бюджетных учреждений, например, сотрудников силовых структур, военнослужащих и работников сельских и лесных хозяйств", - сказал Дударев.
Он напомнил, что для судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти индексация зарплат была приостановлена до 1 января 2025 год.
"Единовременное повышение зарплат в конкретную дату может касаться только тех профессий, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета. Коммерческие структуры определяют сроки, размеры и адресатов индексации самостоятельно и чаще всего в индивидуальном порядке", - объяснил эксперт.
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