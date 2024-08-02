“Они ждали”. Генерал ВСУ раскрыл участь переданных Киеву F-16
Генерал Кривонос заявил о готовности России уничтожить переданные ВСУ F-16
© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Россия готова к появлению у Украины истребителей F-16 и постарается их уничтожить, такое мнение в эфире "Фабрики новин" высказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, обвиненный в России в совершении преступлений против мирного населения Донбасса.
“Они (россияне — Прим. Ред.) достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения, а также мощно активизировали свою шпионскую сеть на территории Украины, особенно вокруг наших аэродромов” – заявил Кривонос.
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Генерал не исключил в ближайшие дни ударов ракетами и беспилотниками по критической инфраструктуре Украины, включая ее аэродромную сеть.
Кривонос также призвал не ждать радикальных изменений в ситуации на передовой после появления американских истребителей.
"Самое главное – не разочаровывайтесь. На войне волшебников не бывает”, - сказал он.
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В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину. По данным издания Times, речь идет о шести машинах.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.