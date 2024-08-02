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“Они ждали”. Генерал ВСУ раскрыл участь переданных Киеву F-16 - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 02.08.2024 (обновлено: 06:40 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/krivonos-1963586929.html
“Они ждали”. Генерал ВСУ раскрыл участь переданных Киеву F-16
“Они ждали”. Генерал ВСУ раскрыл участь переданных Киеву F-16 - РИА Новости, 02.08.2024
“Они ждали”. Генерал ВСУ раскрыл участь переданных Киеву F-16
Россия готова к появлению у Украины истребителей F-16 и постарается их уничтожить, такое мнение в эфире "Фабрики новин" высказал генерал ВСУ в отставке Сергей... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T05:54
2024-08-02T06:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
сергей кривонос
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Россия готова к появлению у Украины истребителей F-16 и постарается их уничтожить, такое мнение в эфире "Фабрики новин" высказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, обвиненный в России в совершении преступлений против мирного населения Донбасса.“Они (россияне — Прим. Ред.) достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения, а также мощно активизировали свою шпионскую сеть на территории Украины, особенно вокруг наших аэродромов” – заявил Кривонос.Генерал не исключил в ближайшие дни ударов ракетами и беспилотниками по критической инфраструктуре Украины, включая ее аэродромную сеть.Кривонос также призвал не ждать радикальных изменений в ситуации на передовой после появления американских истребителей."Самое главное – не разочаровывайтесь. На войне волшебников не бывает”, - сказал он.В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину. По данным издания Times, речь идет о шести машинах.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
https://ria.ru/20240801/f-16-1963350844.html
https://ria.ru/20240725/krivonos-1961890192.html
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россия, украина, донбасс, сергей кривонос, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, F-16
“Они ждали”. Генерал ВСУ раскрыл участь переданных Киеву F-16

Генерал Кривонос заявил о готовности России уничтожить переданные ВСУ F-16

© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Россия готова к появлению у Украины истребителей F-16 и постарается их уничтожить, такое мнение в эфире "Фабрики новин" высказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, обвиненный в России в совершении преступлений против мирного населения Донбасса.
“Они (россияне — Прим. Ред.) достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения, а также мощно активизировали свою шпионскую сеть на территории Украины, особенно вокруг наших аэродромов” – заявил Кривонос.
F-16 с двумя ADM-160 MALD - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине
1 августа, 08:47
Генерал не исключил в ближайшие дни ударов ракетами и беспилотниками по критической инфраструктуре Украины, включая ее аэродромную сеть.
Кривонос также призвал не ждать радикальных изменений в ситуации на передовой после появления американских истребителей.
"Самое главное – не разочаровывайтесь. На войне волшебников не бывает”, - сказал он.
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СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу
25 июля, 10:59
В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину. По данным издания Times, речь идет о шести машинах.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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1 августа, 14:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассСергей КривоносВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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