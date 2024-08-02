https://ria.ru/20240802/krivonos-1963586929.html

“Они ждали”. Генерал ВСУ раскрыл участь переданных Киеву F-16

“Они ждали”. Генерал ВСУ раскрыл участь переданных Киеву F-16 - РИА Новости, 02.08.2024

“Они ждали”. Генерал ВСУ раскрыл участь переданных Киеву F-16

Россия готова к появлению у Украины истребителей F-16 и постарается их уничтожить, такое мнение в эфире "Фабрики новин" высказал генерал ВСУ в отставке Сергей... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T05:54

2024-08-02T05:54

2024-08-02T06:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

сергей кривонос

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Россия готова к появлению у Украины истребителей F-16 и постарается их уничтожить, такое мнение в эфире "Фабрики новин" высказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, обвиненный в России в совершении преступлений против мирного населения Донбасса.“Они (россияне — Прим. Ред.) достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения, а также мощно активизировали свою шпионскую сеть на территории Украины, особенно вокруг наших аэродромов” – заявил Кривонос.Генерал не исключил в ближайшие дни ударов ракетами и беспилотниками по критической инфраструктуре Украины, включая ее аэродромную сеть.Кривонос также призвал не ждать радикальных изменений в ситуации на передовой после появления американских истребителей."Самое главное – не разочаровывайтесь. На войне волшебников не бывает”, - сказал он.В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину. По данным издания Times, речь идет о шести машинах.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.

https://ria.ru/20240801/f-16-1963350844.html

https://ria.ru/20240725/krivonos-1961890192.html

https://ria.ru/20240801/svo-1963431365.html

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украина

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россия, украина, донбасс, сергей кривонос, вооруженные силы украины, f-16