https://ria.ru/20240802/kriptovalyuta-1963745527.html

Совфед одобрил закон о внешних расчетах в криптовалюте

Совфед одобрил закон о внешних расчетах в криптовалюте - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил закон о внешних расчетах в криптовалюте

Сенаторы одобрили закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:51

2024-08-02T17:51

2024-08-02T17:51

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Документ обеспечивает возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ, подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином РФ. ЦБ будет вести мониторинг деятельности инициаторов ЭПР в целях выявления рисков причинения вреда обороне и безопасности государства, а также рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. После выявления таких рисков ЦБ в срок не позднее 10 дней обязан уведомить о них ФСБ и Росфинмониторинг соответственно. Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Новый закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках экспериментальных правовых режимов. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля. В документе содержатся нормы, в том числе разрешающие биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР. Банку России предоставляется возможность в рамках ЭПР создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), определить правила ее работы, а также требования к деятельности ее оператора. Таким образом, Банк России сможет с 1 сентября текущего года провести не один, а три эксперимента: по использованию криптовалюты для расчетов во внешней торговле, по проведению биржевых торгов криптовалютой и по созданию на базе НПС электронной платформы для операций с криптовалютой. Реализация положений закона будет способствовать развитию цифровых инноваций на финансовом рынке Российской Федерации, считают сенаторы.

https://ria.ru/20240802/kriptovalyuta-1963587766.html

https://radiosputnik.ru/20240730/kriptovalyuta-1962952846.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)