https://ria.ru/20240802/kriptovalyuta-1963745527.html
Совфед одобрил закон о внешних расчетах в криптовалюте
Совфед одобрил закон о внешних расчетах в криптовалюте - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил закон о внешних расчетах в криптовалюте
Сенаторы одобрили закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:51
2024-08-02T17:51
2024-08-02T17:51
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960234074_0:243:3132:2004_1920x0_80_0_0_758a637d1bedd1eb3e1bd3de63c58d69.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Документ обеспечивает возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ, подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином РФ. ЦБ будет вести мониторинг деятельности инициаторов ЭПР в целях выявления рисков причинения вреда обороне и безопасности государства, а также рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. После выявления таких рисков ЦБ в срок не позднее 10 дней обязан уведомить о них ФСБ и Росфинмониторинг соответственно. Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Новый закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках экспериментальных правовых режимов. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля. В документе содержатся нормы, в том числе разрешающие биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР. Банку России предоставляется возможность в рамках ЭПР создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), определить правила ее работы, а также требования к деятельности ее оператора. Таким образом, Банк России сможет с 1 сентября текущего года провести не один, а три эксперимента: по использованию криптовалюты для расчетов во внешней торговле, по проведению биржевых торгов криптовалютой и по созданию на базе НПС электронной платформы для операций с криптовалютой. Реализация положений закона будет способствовать развитию цифровых инноваций на финансовом рынке Российской Федерации, считают сенаторы.
https://ria.ru/20240802/kriptovalyuta-1963587766.html
https://radiosputnik.ru/20240730/kriptovalyuta-1962952846.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960234074_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_1d309a5e3c4cd041f0cbbc6375fbc8ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Совфед одобрил закон о внешних расчетах в криптовалюте
Совфед одобрил закон о внешних расчетах в криптовалюте в формате эксперимента
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).
Документ обеспечивает возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ
, подлежит согласованию с Росфинмониторингом
, ФСБ
и Минфином РФ
.
ЦБ будет вести мониторинг деятельности инициаторов ЭПР в целях выявления рисков причинения вреда обороне и безопасности государства, а также рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. После выявления таких рисков ЦБ в срок не позднее 10 дней обязан уведомить о них ФСБ и Росфинмониторинг соответственно.
Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Новый закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках экспериментальных правовых режимов.
При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля.
В документе содержатся нормы, в том числе разрешающие биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР. Банку России предоставляется возможность в рамках ЭПР создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), определить правила ее работы, а также требования к деятельности ее оператора.
Таким образом, Банк России сможет с 1 сентября текущего года провести не один, а три эксперимента: по использованию криптовалюты для расчетов во внешней торговле, по проведению биржевых торгов криптовалютой и по созданию на базе НПС электронной платформы для операций с криптовалютой.
Реализация положений закона будет способствовать развитию цифровых инноваций на финансовом рынке Российской Федерации, считают сенаторы.