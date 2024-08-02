Анализ показал, как Россия сможет торговать в криптовалютах
Россия потенциально сможет торговать в криптовалютах с большей частью стран мира
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года: как показал анализ РИА Новости, такое решение потенциально позволит отечественным контрагентам рассчитываться в "крипте" с большинством стран мира - в подавляющей части государств это не запрещено.
На этой неделе Госдума приняла законопроект, согласно которому криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам. Реализовать эту возможность российские экспортеры и импортеры смогут только в рамках экспериментального правового режима.
Все страны мира можно условно разделить на три основные группы. Где-то криптовалюты полностью запрещены, например в Афганистане, Алжире, Египте, Бангладеш, Боливии, Бурунди, Камеруне, Чаде, Китае, Республике Конго, Эфиопии, Габоне, Ираке, Лесото, Ливии, Македонии, Марокко, Мьянме, Непале, Катаре, Сьерра-Леоне и Тунисе.
А где-то криптовалюты запрещены как средство расчета внутри страны, но разрешены для международных переводов: сюда относятся Россия и Иран.
"Точно такая же ситуация, как и в России, судя по всему, только в Иране, где криптовалюты были запрещены полностью в 2018 году, но потом майнинг криптовалюты был легализован, как отдельная отрасль промышленности, а в 2022 году официально разрешили совершать трансграничные торговые операции с использованием криптовалют", - пояснил РИА Новости директор по аналитике компании "Шард", работающей с цифровыми активами, Федор Иванов.
Остальные страны в явном виде не выступают против таких расчетных инструментов. На фоне участников этой группы особо выделяется настоящий крипторай - латиноамериканское государство Сальвадор. Это единственная страна мира, в которой "крипта", а именно биткоин, признана в качестве официальной валюты.
В России рынок криптовалют, равно как и их майнинг, долгое время никак не регулировался, что создавало серьезные проблемы и государству, и частному бизнесу, прокомментировал РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Криптовалюты могут помочь российским компаниям обойти многочисленные санкции, введенные против нашей страны за минувшие 10 лет и особенно в последние два года", - полагает эксперт.