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Анализ показал, как Россия сможет торговать в криптовалютах - РИА Новости, 02.08.2024
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06:05 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/kriptovalyuta-1963587766.html
Анализ показал, как Россия сможет торговать в криптовалютах
Анализ показал, как Россия сможет торговать в криптовалютах - РИА Новости, 02.08.2024
Анализ показал, как Россия сможет торговать в криптовалютах
Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года: как показал анализ РИА Новости,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T06:05
2024-08-02T06:05
экономика
технологии
россия
иран
афганистан
госдума рф
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года: как показал анализ РИА Новости, такое решение потенциально позволит отечественным контрагентам рассчитываться в "крипте" с большинством стран мира - в подавляющей части государств это не запрещено. На этой неделе Госдума приняла законопроект, согласно которому криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам. Реализовать эту возможность российские экспортеры и импортеры смогут только в рамках экспериментального правового режима. Все страны мира можно условно разделить на три основные группы. Где-то криптовалюты полностью запрещены, например в Афганистане, Алжире, Египте, Бангладеш, Боливии, Бурунди, Камеруне, Чаде, Китае, Республике Конго, Эфиопии, Габоне, Ираке, Лесото, Ливии, Македонии, Марокко, Мьянме, Непале, Катаре, Сьерра-Леоне и Тунисе. А где-то криптовалюты запрещены как средство расчета внутри страны, но разрешены для международных переводов: сюда относятся Россия и Иран. "Точно такая же ситуация, как и в России, судя по всему, только в Иране, где криптовалюты были запрещены полностью в 2018 году, но потом майнинг криптовалюты был легализован, как отдельная отрасль промышленности, а в 2022 году официально разрешили совершать трансграничные торговые операции с использованием криптовалют", - пояснил РИА Новости директор по аналитике компании "Шард", работающей с цифровыми активами, Федор Иванов. Остальные страны в явном виде не выступают против таких расчетных инструментов. На фоне участников этой группы особо выделяется настоящий крипторай - латиноамериканское государство Сальвадор. Это единственная страна мира, в которой "крипта", а именно биткоин, признана в качестве официальной валюты. В России рынок криптовалют, равно как и их майнинг, долгое время никак не регулировался, что создавало серьезные проблемы и государству, и частному бизнесу, прокомментировал РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Криптовалюты могут помочь российским компаниям обойти многочисленные санкции, введенные против нашей страны за минувшие 10 лет и особенно в последние два года", - полагает эксперт.
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экономика, технологии, россия, иран, афганистан, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Иран, Афганистан, Госдума РФ
Анализ показал, как Россия сможет торговать в криптовалютах

Россия потенциально сможет торговать в криптовалютах с большей частью стран мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца текущего года: как показал анализ РИА Новости, такое решение потенциально позволит отечественным контрагентам рассчитываться в "крипте" с большинством стран мира - в подавляющей части государств это не запрещено.
На этой неделе Госдума приняла законопроект, согласно которому криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам. Реализовать эту возможность российские экспортеры и импортеры смогут только в рамках экспериментального правового режима.
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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15 июля, 08:30
Все страны мира можно условно разделить на три основные группы. Где-то криптовалюты полностью запрещены, например в Афганистане, Алжире, Египте, Бангладеш, Боливии, Бурунди, Камеруне, Чаде, Китае, Республике Конго, Эфиопии, Габоне, Ираке, Лесото, Ливии, Македонии, Марокко, Мьянме, Непале, Катаре, Сьерра-Леоне и Тунисе.
А где-то криптовалюты запрещены как средство расчета внутри страны, но разрешены для международных переводов: сюда относятся Россия и Иран.
"Точно такая же ситуация, как и в России, судя по всему, только в Иране, где криптовалюты были запрещены полностью в 2018 году, но потом майнинг криптовалюты был легализован, как отдельная отрасль промышленности, а в 2022 году официально разрешили совершать трансграничные торговые операции с использованием криптовалют", - пояснил РИА Новости директор по аналитике компании "Шард", работающей с цифровыми активами, Федор Иванов.
Остальные страны в явном виде не выступают против таких расчетных инструментов. На фоне участников этой группы особо выделяется настоящий крипторай - латиноамериканское государство Сальвадор. Это единственная страна мира, в которой "крипта", а именно биткоин, признана в качестве официальной валюты.
В России рынок криптовалют, равно как и их майнинг, долгое время никак не регулировался, что создавало серьезные проблемы и государству, и частному бизнесу, прокомментировал РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Криптовалюты могут помочь российским компаниям обойти многочисленные санкции, введенные против нашей страны за минувшие 10 лет и особенно в последние два года", - полагает эксперт.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
ЦБ готовит эксперимент по трансграничным платежам в криптовалютах
30 июля, 13:00
 
ЭкономикаТехнологииРоссияИранАфганистанГосдума РФ
 
 
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