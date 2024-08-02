https://ria.ru/20240802/kreml-1963656612.html

В Кремле рассказали о работе по возвращению россиян, находящихся за рубежом

В Кремле рассказали о работе по возвращению россиян, находящихся за рубежом - РИА Новости, 02.08.2024

В Кремле рассказали о работе по возвращению россиян, находящихся за рубежом

Соответствующие ведомства продолжат работу по возвращению россиян, находящихся в заключении за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:58

2024-08-02T12:58

2024-08-02T12:58

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Соответствующие ведомства продолжат работу по возвращению россиян, находящихся в заключении за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении за границей, в США, это предмет постоянной озабоченности для всех наших соответствующих ведомств, которые продолжат соответствующую работу", - ответил Песков на вопрос журналистов о новых обменах.

https://ria.ru/20240802/obmen-1963577678.html

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россия, сша, дмитрий песков