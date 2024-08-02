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В Кремле рассказали о работе по возвращению россиян, находящихся за рубежом - РИА Новости, 02.08.2024
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12:58 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/kreml-1963656612.html
В Кремле рассказали о работе по возвращению россиян, находящихся за рубежом
В Кремле рассказали о работе по возвращению россиян, находящихся за рубежом - РИА Новости, 02.08.2024
В Кремле рассказали о работе по возвращению россиян, находящихся за рубежом
Соответствующие ведомства продолжат работу по возвращению россиян, находящихся в заключении за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:58
2024-08-02T12:58
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Соответствующие ведомства продолжат работу по возвращению россиян, находящихся в заключении за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении за границей, в США, это предмет постоянной озабоченности для всех наших соответствующих ведомств, которые продолжат соответствующую работу", - ответил Песков на вопрос журналистов о новых обменах.
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россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о работе по возвращению россиян, находящихся за рубежом

Песков: ведомства продолжат работу по возвращению заключенных за рубежом россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Соответствующие ведомства продолжат работу по возвращению россиян, находящихся в заключении за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении за границей, в США, это предмет постоянной озабоченности для всех наших соответствующих ведомств, которые продолжат соответствующую работу", - ответил Песков на вопрос журналистов о новых обменах.
Борт спецотряда Россия в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Россия и ряд стран Запада провели обмен заключенными
Вчера, 02:37
 
РоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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