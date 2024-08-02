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В Кремле рассказали о работе по возвращению россиян, находящихся за рубежом
В Кремле рассказали о работе по возвращению россиян, находящихся за рубежом - РИА Новости, 02.08.2024
В Кремле рассказали о работе по возвращению россиян, находящихся за рубежом
Соответствующие ведомства продолжат работу по возвращению россиян, находящихся в заключении за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:58
2024-08-02T12:58
2024-08-02T12:58
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Соответствующие ведомства продолжат работу по возвращению россиян, находящихся в заключении за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении за границей, в США, это предмет постоянной озабоченности для всех наших соответствующих ведомств, которые продолжат соответствующую работу", - ответил Песков на вопрос журналистов о новых обменах.
https://ria.ru/20240802/obmen-1963577678.html
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россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о работе по возвращению россиян, находящихся за рубежом
Песков: ведомства продолжат работу по возвращению заключенных за рубежом россиян