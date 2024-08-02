https://ria.ru/20240802/kot-1963597000.html

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли кота

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли кота - РИА Новости, 02.08.2024

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли кота

Спасатели извлекли кота из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле в Свердловской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:53

2024-08-02T08:53

2024-08-02T08:59

происшествия

нижний тагил

россия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Спасатели извлекли кота из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле в Свердловской области, сообщает МЧС России. "Специалисты МЧС России вытащили бедолагу из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца передали волонтерам, они постараются найти его хозяев", – говорится в сообщении. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По последним данным минздрава региона, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще четыре человека скончались.

https://ria.ru/20240802/chp-1963593594.html

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нижний тагил

россия

свердловская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение кота из-под бетонной плиты обрушившегося дома в Нижнем Тагиле В Нижнем Тагиле из-под бетонной плиты обрушившегося дома сотрудники МЧС спасли кота, его передали волонтерам. 2024-08-02T08:53 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле