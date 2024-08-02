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Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли кота - РИА Новости, 02.08.2024
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08:53 02.08.2024 (обновлено: 08:59 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/kot-1963597000.html
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли кота
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли кота - РИА Новости, 02.08.2024
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли кота
Спасатели извлекли кота из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле в Свердловской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:53
2024-08-02T08:59
происшествия
нижний тагил
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Спасатели извлекли кота из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле в Свердловской области, сообщает МЧС России. "Специалисты МЧС России вытащили бедолагу из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца передали волонтерам, они постараются найти его хозяев", – говорится в сообщении. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По последним данным минздрава региона, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще четыре человека скончались.
https://ria.ru/20240802/chp-1963593594.html
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нижний тагил
россия
свердловская область
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353
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Спасение кота из-под бетонной плиты обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле из-под бетонной плиты обрушившегося дома сотрудники МЧС спасли кота, его передали волонтерам.
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происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли кота

Спасатели извлекли кота из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Спасатели извлекли кота из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле в Свердловской области, сообщает МЧС России.
"Специалисты МЧС России вытащили бедолагу из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца передали волонтерам, они постараются найти его хозяев", – говорится в сообщении.
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По последним данным минздрава региона, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще четыре человека скончались.
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ПроисшествияНижний ТагилРоссияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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