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Москвичу запретили держать в квартире 30 кошек - РИА Новости, 02.08.2024
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09:17 02.08.2024 (обновлено: 12:29 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/koshki-1963601632.html
Москвичу запретили держать в квартире 30 кошек
Москвичу запретили держать в квартире 30 кошек - РИА Новости, 02.08.2024
Москвичу запретили держать в квартире 30 кошек
Бутырский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете гражданину содержать в квартире около 30 кошек после жалоб соседей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:17
2024-08-02T12:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бутырский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете гражданину содержать в квартире около 30 кошек после жалоб соседей, сообщили РИА Новости в суде. &quot;Решением Бутырского районного суда города Москвы от 1 августа 2024 года иск удовлетворен. Суд запретил ответчику Романенко А. Н. содержать в квартире домашних животных и обязал привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние&quot;, — рассказал собеседник агентства.В инстанции сообщили, что Бутырский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к Романенко в интересах жителей дома, указав, что ответчик содержит в своей квартире около 30 кошек. При этом к питомцам он относится безответственно, содержит их в антисанитарных условиях, из-за чего в квартирах соседей и в местах общего пользования распространяется зловонный запах. На контакт мужчина не идет, на просьбы навести порядок не реагирует.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Москвичу запретили держать в квартире 30 кошек

Суд запретил москвичу держать в квартире 30 кошек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бутырский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете гражданину содержать в квартире около 30 кошек после жалоб соседей, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Решением Бутырского районного суда города Москвы от 1 августа 2024 года иск удовлетворен. Суд запретил ответчику Романенко А. Н. содержать в квартире домашних животных и обязал привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние", — рассказал собеседник агентства.

В инстанции сообщили, что Бутырский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к Романенко в интересах жителей дома, указав, что ответчик содержит в своей квартире около 30 кошек.
При этом к питомцам он относится безответственно, содержит их в антисанитарных условиях, из-за чего в квартирах соседей и в местах общего пользования распространяется зловонный запах. На контакт мужчина не идет, на просьбы навести порядок не реагирует.
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