https://ria.ru/20240802/koshki-1963601632.html

Москвичу запретили держать в квартире 30 кошек

Москвичу запретили держать в квартире 30 кошек - РИА Новости, 02.08.2024

Москвичу запретили держать в квартире 30 кошек

Бутырский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете гражданину содержать в квартире около 30 кошек после жалоб соседей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:17

2024-08-02T09:17

2024-08-02T12:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бутырский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете гражданину содержать в квартире около 30 кошек после жалоб соседей, сообщили РИА Новости в суде. "Решением Бутырского районного суда города Москвы от 1 августа 2024 года иск удовлетворен. Суд запретил ответчику Романенко А. Н. содержать в квартире домашних животных и обязал привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние", — рассказал собеседник агентства.В инстанции сообщили, что Бутырский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к Романенко в интересах жителей дома, указав, что ответчик содержит в своей квартире около 30 кошек. При этом к питомцам он относится безответственно, содержит их в антисанитарных условиях, из-за чего в квартирах соседей и в местах общего пользования распространяется зловонный запах. На контакт мужчина не идет, на просьбы навести порядок не реагирует.

https://ria.ru/20240620/sud-1954166806.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва