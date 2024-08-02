https://ria.ru/20240802/koshki-1963601632.html
Москвичу запретили держать в квартире 30 кошек
Москвичу запретили держать в квартире 30 кошек - РИА Новости, 02.08.2024
Москвичу запретили держать в квартире 30 кошек
Бутырский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете гражданину содержать в квартире около 30 кошек после жалоб соседей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:17
2024-08-02T09:17
2024-08-02T12:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бутырский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете гражданину содержать в квартире около 30 кошек после жалоб соседей, сообщили РИА Новости в суде. "Решением Бутырского районного суда города Москвы от 1 августа 2024 года иск удовлетворен. Суд запретил ответчику Романенко А. Н. содержать в квартире домашних животных и обязал привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние", — рассказал собеседник агентства.В инстанции сообщили, что Бутырский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к Романенко в интересах жителей дома, указав, что ответчик содержит в своей квартире около 30 кошек. При этом к питомцам он относится безответственно, содержит их в антисанитарных условиях, из-за чего в квартирах соседей и в местах общего пользования распространяется зловонный запах. На контакт мужчина не идет, на просьбы навести порядок не реагирует.
https://ria.ru/20240620/sud-1954166806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Москвичу запретили держать в квартире 30 кошек
Суд запретил москвичу держать в квартире 30 кошек
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бутырский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете гражданину содержать в квартире около 30 кошек после жалоб соседей, сообщили РИА Новости в суде.
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"Решением Бутырского районного суда города Москвы от 1 августа 2024 года иск удовлетворен. Суд запретил ответчику Романенко А. Н. содержать в квартире домашних животных и обязал привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние", — рассказал собеседник агентства.
В инстанции сообщили, что Бутырский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к Романенко в интересах жителей дома, указав, что ответчик содержит в своей квартире около 30 кошек.
При этом к питомцам он относится безответственно, содержит их в антисанитарных условиях, из-за чего в квартирах соседей и в местах общего пользования распространяется зловонный запах. На контакт мужчина не идет, на просьбы навести порядок не реагирует.