Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 02.08.2024 (обновлено: 15:16 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/kontrol-1963698615.html
Ефимов: в Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир
Ефимов: в Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир - РИА Новости, 02.08.2024
Ефимов: в Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир
Минимальная площадь квартиры в новостройке в Москве с 1 августа должна быть не менее 28 квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:15
2024-08-02T15:16
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba1be77e07da4dbc5ea492f0af536b6d.jpg
МОСКВА, 2 августа – РИА Новости. Минимальная площадь квартиры в новостройке в Москве с 1 августа должна быть не менее 28 квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Для повышения уровня комфортности городской среды мы устанавливаем требования по минимальной площади жилья, которое строится в столице. Для однокомнатных квартир и студий показатель должен составлять не менее 28 квадратных метров, а для двухкомнатных – 44 квадратных метров. Это позволит обеспечить население необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, в расчет минимальной площади жилья не включаются балконы, лоджии, террасы, холодные кладовые и приквартирные тамбуры.Аналогичные требования к метражу квартир действуют и на федеральном уровне, однако их соблюдение застройщиками было добровольным.Необходимость контроля за минимальной площадью квартир вызвана тем, что по площади жилой части оценивается количество жильцов в домах, в соответствии с которым определяется необходимое число мест в школах, детсадах и поликлиниках, рассчитывается нагрузка на транспорт и необходимый объем рабочие места в районе. Соблюдение норм позволит не перегружать соцобъекты и инфраструктуру, указывается в сообщении.
https://ria.ru/20240802/efimov-1963548155.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d450e786a3cd25794c4a7358b8853360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 августа – РИА Новости. Минимальная площадь квартиры в новостройке в Москве с 1 августа должна быть не менее 28 квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Для повышения уровня комфортности городской среды мы устанавливаем требования по минимальной площади жилья, которое строится в столице. Для однокомнатных квартир и студий показатель должен составлять не менее 28 квадратных метров, а для двухкомнатных – 44 квадратных метров. Это позволит обеспечить население необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, в расчет минимальной площади жилья не включаются балконы, лоджии, террасы, холодные кладовые и приквартирные тамбуры.
Аналогичные требования к метражу квартир действуют и на федеральном уровне, однако их соблюдение застройщиками было добровольным.
Необходимость контроля за минимальной площадью квартир вызвана тем, что по площади жилой части оценивается количество жильцов в домах, в соответствии с которым определяется необходимое число мест в школах, детсадах и поликлиниках, рассчитывается нагрузка на транспорт и необходимый объем рабочие места в районе. Соблюдение норм позволит не перегружать соцобъекты и инфраструктуру, указывается в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Ефимов: на востоке Москвы по реновации передали 44 жилых комплекса
Вчера, 10:06
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала