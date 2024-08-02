https://ria.ru/20240802/kontrol-1963698615.html
Ефимов: в Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир
Ефимов: в Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир - РИА Новости, 02.08.2024
Ефимов: в Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир
Минимальная площадь квартиры в новостройке в Москве с 1 августа должна быть не менее 28 квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:15
2024-08-02T15:15
2024-08-02T15:16
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 августа – РИА Новости. Минимальная площадь квартиры в новостройке в Москве с 1 августа должна быть не менее 28 квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Для повышения уровня комфортности городской среды мы устанавливаем требования по минимальной площади жилья, которое строится в столице. Для однокомнатных квартир и студий показатель должен составлять не менее 28 квадратных метров, а для двухкомнатных – 44 квадратных метров. Это позволит обеспечить население необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, в расчет минимальной площади жилья не включаются балконы, лоджии, террасы, холодные кладовые и приквартирные тамбуры.Аналогичные требования к метражу квартир действуют и на федеральном уровне, однако их соблюдение застройщиками было добровольным.Необходимость контроля за минимальной площадью квартир вызвана тем, что по площади жилой части оценивается количество жильцов в домах, в соответствии с которым определяется необходимое число мест в школах, детсадах и поликлиниках, рассчитывается нагрузка на транспорт и необходимый объем рабочие места в районе. Соблюдение норм позволит не перегружать соцобъекты и инфраструктуру, указывается в сообщении.
https://ria.ru/20240802/efimov-1963548155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 2 августа – РИА Новости. Минимальная площадь квартиры в новостройке в Москве с 1 августа должна быть не менее 28 квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Для повышения уровня комфортности городской среды мы устанавливаем требования по минимальной площади жилья, которое строится в столице. Для однокомнатных квартир и студий показатель должен составлять не менее 28 квадратных метров, а для двухкомнатных – 44 квадратных метров. Это позволит обеспечить население необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы
.
Как уточняется в сообщении, в расчет минимальной площади жилья не включаются балконы, лоджии, террасы, холодные кладовые и приквартирные тамбуры.
Аналогичные требования к метражу квартир действуют и на федеральном уровне, однако их соблюдение застройщиками было добровольным.
Необходимость контроля за минимальной площадью квартир вызвана тем, что по площади жилой части оценивается количество жильцов в домах, в соответствии с которым определяется необходимое число мест в школах, детсадах и поликлиниках, рассчитывается нагрузка на транспорт и необходимый объем рабочие места в районе. Соблюдение норм позволит не перегружать соцобъекты и инфраструктуру, указывается в сообщении.