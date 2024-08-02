https://ria.ru/20240802/kontrol-1963698615.html

Ефимов: в Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир

Ефимов: в Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир - РИА Новости, 02.08.2024

Ефимов: в Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир

Минимальная площадь квартиры в новостройке в Москве с 1 августа должна быть не менее 28 квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:15

2024-08-02T15:15

2024-08-02T15:16

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 августа – РИА Новости. Минимальная площадь квартиры в новостройке в Москве с 1 августа должна быть не менее 28 квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Для повышения уровня комфортности городской среды мы устанавливаем требования по минимальной площади жилья, которое строится в столице. Для однокомнатных квартир и студий показатель должен составлять не менее 28 квадратных метров, а для двухкомнатных – 44 квадратных метров. Это позволит обеспечить население необходимыми объектами социальной и транспортной инфраструктуры", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, в расчет минимальной площади жилья не включаются балконы, лоджии, террасы, холодные кладовые и приквартирные тамбуры.Аналогичные требования к метражу квартир действуют и на федеральном уровне, однако их соблюдение застройщиками было добровольным.Необходимость контроля за минимальной площадью квартир вызвана тем, что по площади жилой части оценивается количество жильцов в домах, в соответствии с которым определяется необходимое число мест в школах, детсадах и поликлиниках, рассчитывается нагрузка на транспорт и необходимый объем рабочие места в районе. Соблюдение норм позволит не перегружать соцобъекты и инфраструктуру, указывается в сообщении.

https://ria.ru/20240802/efimov-1963548155.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы