https://ria.ru/20240802/klyushin-1963625595.html

Жена Клюшина рассказала о его состоянии

Жена Клюшина рассказала о его состоянии - РИА Новости, 02.08.2024

Жена Клюшина рассказала о его состоянии

Жена вернувшего в четверг в Россию бизнесмена Владислава Клюшина Жаннетта сообщила РИА Новости, что ее супруг чувствует себя отлично и рад быть дома. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:14

2024-08-02T11:14

2024-08-02T11:22

россия

владислав клюшин

общество

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Жена вернувшего в четверг в Россию бизнесмена Владислава Клюшина Жаннетта сообщила РИА Новости, что ее супруг чувствует себя отлично и рад быть дома."Влад ночью уже был дома, чувствует себя отлично. Рад быть дома с семьей", - сказала она.В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Признан в России иноагентом

https://ria.ru/20240801/gosnagrady-1963560612.html

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россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владислав клюшин, общество