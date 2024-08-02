Жена Клюшина рассказала о его состоянии
Жена вернувшегося в Россию Клюшина рассказала, что он чувствует себя отлично
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОсвобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Жена вернувшего в четверг в Россию бизнесмена Владислава Клюшина Жаннетта сообщила РИА Новости, что ее супруг чувствует себя отлично и рад быть дома.
"Влад ночью уже был дома, чувствует себя отлично. Рад быть дома с семьей", - сказала она.
Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам
1 августа, 22:51
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Признан в России иноагентом