Рейтинг@Mail.ru
Жена Клюшина рассказала о его состоянии - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 02.08.2024 (обновлено: 11:22 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/klyushin-1963625595.html
Жена Клюшина рассказала о его состоянии
Жена Клюшина рассказала о его состоянии - РИА Новости, 02.08.2024
Жена Клюшина рассказала о его состоянии
Жена вернувшего в четверг в Россию бизнесмена Владислава Клюшина Жаннетта сообщила РИА Новости, что ее супруг чувствует себя отлично и рад быть дома. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:14
2024-08-02T11:22
россия
владислав клюшин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963610928_0:173:3332:2047_1920x0_80_0_0_1bf885cc1fbed1c7a2028926a36a7421.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Жена вернувшего в четверг в Россию бизнесмена Владислава Клюшина Жаннетта сообщила РИА Новости, что ее супруг чувствует себя отлично и рад быть дома."Влад ночью уже был дома, чувствует себя отлично. Рад быть дома с семьей", - сказала она.В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Признан в России иноагентом
https://ria.ru/20240801/gosnagrady-1963560612.html
https://ria.ru/20240802/zaharova-1963568331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963610928_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_b3f254b30114480d43711fb1edf3bab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владислав клюшин, общество
Россия, Владислав Клюшин, Общество
Жена Клюшина рассказала о его состоянии

Жена вернувшегося в Россию Клюшина рассказала, что он чувствует себя отлично

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОсвобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Жена вернувшего в четверг в Россию бизнесмена Владислава Клюшина Жаннетта сообщила РИА Новости, что ее супруг чувствует себя отлично и рад быть дома.
"Влад ночью уже был дома, чувствует себя отлично. Рад быть дома с семьей", - сказала она.
Россия и страны Запада провели обмен заключенными - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам
1 августа, 22:51
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Признан в России иноагентом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Захарова назвала обмен заключенными битвой самообладаний
Вчера, 00:15
 
РоссияВладислав КлюшинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала