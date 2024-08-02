СМИ узнали, почему Клинтоны поддержали выдвижение Харрис в президенты
NYP: Билл и Хиллари Клинтон заискивают перед Харрис ради своей дочери Челси
© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари поддержали вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от демократов, заискивая перед ней ради своей дочери Челси, которая хочет стать послом США в Великобритании, утверждает газета New York Post со ссылкой на источники.
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"Челси Клинтон очень хочет быть послом в Великобритании. Причина, почему Билл и Хиллари в первые пять минут (после сообщения президента США Джо Байдена, что он не станет баллотироваться на второй срок - ред.) поддержали участие Камалы в президентских выборах, заключается в том, что они заискивали (перед Харрис - ред.)", - рассказал изданию источник, близкий к семье Клинтон.
По его словам, Клинтоны "работают над этой идеей уже долгое время". Согласно информации собеседника газеты, Челси также не отказалась бы от аналогичного поста в посольстве во Франции. Как сообщил изданию другой источник, долгое время работающий в британском посольстве, 44-летняя Челси "все еще слишком молода" для посла в Великобритании, кроме того, по его словам, на такую должность обычно назначают крупных деятелей в сфере благотворительности.
Чета Клинтонов 21 июля заявила о том, что поддерживает Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента США Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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