https://ria.ru/20240802/klintony-1963694566.html

СМИ узнали, почему Клинтоны поддержали выдвижение Харрис в президенты

СМИ узнали, почему Клинтоны поддержали выдвижение Харрис в президенты - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ узнали, почему Клинтоны поддержали выдвижение Харрис в президенты

Экс-президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари поддержали вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от демократов,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:33

2024-08-02T14:33

2024-08-02T14:38

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари поддержали вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от демократов, заискивая перед ней ради своей дочери Челси, которая хочет стать послом США в Великобритании, утверждает газета New York Post со ссылкой на источники. "Челси Клинтон очень хочет быть послом в Великобритании. Причина, почему Билл и Хиллари в первые пять минут (после сообщения президента США Джо Байдена, что он не станет баллотироваться на второй срок - ред.) поддержали участие Камалы в президентских выборах, заключается в том, что они заискивали (перед Харрис - ред.)", - рассказал изданию источник, близкий к семье Клинтон. По его словам, Клинтоны "работают над этой идеей уже долгое время". Согласно информации собеседника газеты, Челси также не отказалась бы от аналогичного поста в посольстве во Франции. Как сообщил изданию другой источник, долгое время работающий в британском посольстве, 44-летняя Челси "все еще слишком молода" для посла в Великобритании, кроме того, по его словам, на такую должность обычно назначают крупных деятелей в сфере благотворительности. Чета Клинтонов 21 июля заявила о том, что поддерживает Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента США Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240725/obama-1961846769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, великобритания, франция, камала харрис, челси клинтон, джо байден, выборы президента сша — 2024, билл клинтон