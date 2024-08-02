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В Китае у пятерых работников фермы выявили сибирскую язву
В Китае у пятерых работников фермы выявили сибирскую язву - РИА Новости, 02.08.2024
В Китае у пятерых работников фермы выявили сибирскую язву
Заболевание сибирской язвой выявили у пятерых работников скотоводческой фермы в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:58
2024-08-02T08:58
2024-08-02T08:58
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Заболевание сибирской язвой выявили у пятерых работников скотоводческой фермы в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщает Центральное телевидение Китая. По информации телевидения, несколько случаев заболевания человека сибирской язвой зафиксировали на скотоводческой ферме в районе городского округа Ляочэн в провинции Шаньдун. Уточняется, что питомник немедленно закрыли, провели санитарную обработку и уничтожили животных. "По состоянию на 10.00 (5.00 мск - ред.) у пятерых сотрудников питомника, которые имели прямой контакт с животными, диагностировали кожную форму заболевания сибирской язвой, симптомы проявляются в легкой форме", - говорится в сообщении телевидения. Заболевшие изолированы и проходят лечение.
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шаньдун, китай, в мире
В Китае у пятерых работников фермы выявили сибирскую язву
В Китае у пятерых работников скотоводческой фермы выявили сибирскую язву