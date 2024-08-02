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В Китае у пятерых работников фермы выявили сибирскую язву - РИА Новости, 02.08.2024
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08:58 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/kitaj-1963598811.html
В Китае у пятерых работников фермы выявили сибирскую язву
В Китае у пятерых работников фермы выявили сибирскую язву - РИА Новости, 02.08.2024
В Китае у пятерых работников фермы выявили сибирскую язву
Заболевание сибирской язвой выявили у пятерых работников скотоводческой фермы в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:58
2024-08-02T08:58
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Заболевание сибирской язвой выявили у пятерых работников скотоводческой фермы в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщает Центральное телевидение Китая. По информации телевидения, несколько случаев заболевания человека сибирской язвой зафиксировали на скотоводческой ферме в районе городского округа Ляочэн в провинции Шаньдун. Уточняется, что питомник немедленно закрыли, провели санитарную обработку и уничтожили животных. "По состоянию на 10.00 (5.00 мск - ред.) у пятерых сотрудников питомника, которые имели прямой контакт с животными, диагностировали кожную форму заболевания сибирской язвой, симптомы проявляются в легкой форме", - говорится в сообщении телевидения. Заболевшие изолированы и проходят лечение.
https://ria.ru/20240404/virus-1937761944.html
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шаньдун, китай, в мире
Шаньдун, Китай, В мире
В Китае у пятерых работников фермы выявили сибирскую язву

В Китае у пятерых работников скотоводческой фермы выявили сибирскую язву

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Автомобиль службы скорой помощи Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Заболевание сибирской язвой выявили у пятерых работников скотоводческой фермы в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщает Центральное телевидение Китая.
По информации телевидения, несколько случаев заболевания человека сибирской язвой зафиксировали на скотоводческой ферме в районе городского округа Ляочэн в провинции Шаньдун. Уточняется, что питомник немедленно закрыли, провели санитарную обработку и уничтожили животных.
«
"По состоянию на 10.00 (5.00 мск - ред.) у пятерых сотрудников питомника, которые имели прямой контакт с животными, диагностировали кожную форму заболевания сибирской язвой, симптомы проявляются в легкой форме", - говорится в сообщении телевидения.
Заболевшие изолированы и проходят лечение.
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