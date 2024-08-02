https://ria.ru/20240802/kiev-1963713061.html

В Киеве на восемь лет осудили мужчину, поджегшего десять машин военных

В Киеве на восемь лет осудили мужчину, поджегшего десять машин военных - РИА Новости, 02.08.2024

В Киеве на восемь лет осудили мужчину, поджегшего десять машин военных

В Киеве мужчину приговорили к восьми годам заключения за поджог десяти автомобилей украинских военнослужащих, сообщил в пятницу офис генпрокурора Украины. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:51

2024-08-02T15:51

2024-08-02T15:51

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Киеве мужчину приговорили к восьми годам заключения за поджог десяти автомобилей украинских военнослужащих, сообщил в пятницу офис генпрокурора Украины. Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). "При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры мужчина признан виновным в уничтожении автомобилей путем поджога. Ему назначено наказание 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора, при этом имя осужденного не указывается. Как сообщается, с сентября 2022 года по август 2023 года на территории лесного массива в Киеве мужчина поджег 10 автомобилей, которые использовались военнослужащими ВСУ или имели символику вооруженных формирований. Еще три автомобиля осужденный пытался поджечь, однако ему это не удалось. В результате его действий были повреждены рядом стоявшие машины гражданских лиц.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962843080.html

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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины