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В Киеве подожгли еще три автомобиля военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
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12:15 02.08.2024
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В Киеве подожгли еще три автомобиля военных, сообщили СМИ
В Киеве подожгли еще три автомобиля военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
В Киеве подожгли еще три автомобиля военных, сообщили СМИ
Неизвестные в Киеве подожгли три автомобиля украинских военных, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:15
2024-08-02T12:15
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Неизвестные в Киеве подожгли три автомобиля украинских военных, сообщило украинское издание "Страна". "В Киеве зафиксировано еще три поджога автомобилей военных. В Дарницком районе подожгли сразу два автомобиля и один поджог совершили в Святошинском районе", - приводит издание слова источника в правоохранительных органах. По его информации, также совершены поджоги релейных шкафов на железной дороге в Киеве и Черниговской области. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога, - они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 31 июля сообщил, что в регионе уже сожгли около 40 автомобилей украинских военных.
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в мире, авто, киев, черниговская область, украина
В мире, Авто, Киев, Черниговская область, Украина
В Киеве подожгли еще три автомобиля военных, сообщили СМИ

"Страна": в Киеве неизвестные подожгли три машины украинских военных

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Неизвестные в Киеве подожгли три автомобиля украинских военных, сообщило украинское издание "Страна".
«
"В Киеве зафиксировано еще три поджога автомобилей военных. В Дарницком районе подожгли сразу два автомобиля и один поджог совершили в Святошинском районе", - приводит издание слова источника в правоохранительных органах.
По его информации, также совершены поджоги релейных шкафов на железной дороге в Киеве и Черниговской области.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога, - они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.).
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 31 июля сообщил, что в регионе уже сожгли около 40 автомобилей украинских военных.
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