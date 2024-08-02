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В Киеве подожгли еще три автомобиля военных, сообщили СМИ

В Киеве подожгли еще три автомобиля военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2024

В Киеве подожгли еще три автомобиля военных, сообщили СМИ

Неизвестные в Киеве подожгли три автомобиля украинских военных, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:15

2024-08-02T12:15

2024-08-02T12:15

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Неизвестные в Киеве подожгли три автомобиля украинских военных, сообщило украинское издание "Страна". "В Киеве зафиксировано еще три поджога автомобилей военных. В Дарницком районе подожгли сразу два автомобиля и один поджог совершили в Святошинском районе", - приводит издание слова источника в правоохранительных органах. По его информации, также совершены поджоги релейных шкафов на железной дороге в Киеве и Черниговской области. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога, - они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 31 июля сообщил, что в регионе уже сожгли около 40 автомобилей украинских военных.

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киев

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в мире, авто, киев, черниговская область, украина