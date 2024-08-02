https://ria.ru/20240802/khutor-1963595270.html

На хуторе Ясени при атаке беспилотника поврежден дом

На хуторе Ясени при атаке беспилотника поврежден дом - РИА Новости, 02.08.2024

На хуторе Ясени при атаке беспилотника поврежден дом

Один дом поврежден на хуторе Ясени в результате атаки БПЛА на Кубань, пострадавших нет, сообщил глава Староминского района Владимир Горб в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:35

2024-08-02T08:35

2024-08-02T08:35

происшествия

староминский район

россия

курская область

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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Один дом поврежден на хуторе Ясени в результате атаки БПЛА на Кубань, пострадавших нет, сообщил глава Староминского района Владимир Горб в Telegram-канале. В пятницу в Минобороны России информировали о том, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем. "На пульт 112 от гражданина, проживающего по адресу хутор Ясени Староминского района поступило сообщение о том, что 02.08.2024 около 01.20 в результате взрыва и падения БПЛА неустановленного типа поврежден сарай и стекла окон прилегающего домовладения. Пострадавших нет", - написал Горб. По его словам, место оцепили, восемь жителей эвакуировали в гостиницу станицы Староминской до обследования участка падения БПЛА. В 4.30 произошло произошло возгорание этого дома, затем пожар ликвидировали. "Жильцам пострадавшего дома будет оказана помощь в ремонте, держу ситуацию на личном контроле", - отметил Горб.

https://ria.ru/20240730/bespilotniki-1962875079.html

https://ria.ru/20240731/postradavshaya-1963098098.html

староминский район

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, староминский район, россия, курская область