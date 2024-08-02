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На хуторе Ясени при атаке беспилотника поврежден дом - РИА Новости, 02.08.2024
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08:35 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/khutor-1963595270.html
На хуторе Ясени при атаке беспилотника поврежден дом
На хуторе Ясени при атаке беспилотника поврежден дом - РИА Новости, 02.08.2024
На хуторе Ясени при атаке беспилотника поврежден дом
Один дом поврежден на хуторе Ясени в результате атаки БПЛА на Кубань, пострадавших нет, сообщил глава Староминского района Владимир Горб в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:35
2024-08-02T08:35
происшествия
староминский район
россия
курская область
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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Один дом поврежден на хуторе Ясени в результате атаки БПЛА на Кубань, пострадавших нет, сообщил глава Староминского района Владимир Горб в Telegram-канале. В пятницу в Минобороны России информировали о том, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем. "На пульт 112 от гражданина, проживающего по адресу хутор Ясени Староминского района поступило сообщение о том, что 02.08.2024 около 01.20 в результате взрыва и падения БПЛА неустановленного типа поврежден сарай и стекла окон прилегающего домовладения. Пострадавших нет", - написал Горб. По его словам, место оцепили, восемь жителей эвакуировали в гостиницу станицы Староминской до обследования участка падения БПЛА. В 4.30 произошло произошло возгорание этого дома, затем пожар ликвидировали. "Жильцам пострадавшего дома будет оказана помощь в ремонте, держу ситуацию на личном контроле", - отметил Горб.
https://ria.ru/20240730/bespilotniki-1962875079.html
https://ria.ru/20240731/postradavshaya-1963098098.html
староминский район
россия
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происшествия, староминский район, россия, курская область
Происшествия, Староминский район, Россия, Курская область
На хуторе Ясени при атаке беспилотника поврежден дом

На хуторе Ясени при атаке беспилотника поврежден дом, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Один дом поврежден на хуторе Ясени в результате атаки БПЛА на Кубань, пострадавших нет, сообщил глава Староминского района Владимир Горб в Telegram-канале.
В пятницу в Минобороны России информировали о том, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем.
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"На пульт 112 от гражданина, проживающего по адресу хутор Ясени Староминского района поступило сообщение о том, что 02.08.2024 около 01.20 в результате взрыва и падения БПЛА неустановленного типа поврежден сарай и стекла окон прилегающего домовладения. Пострадавших нет", - написал Горб.
По его словам, место оцепили, восемь жителей эвакуировали в гостиницу станицы Староминской до обследования участка падения БПЛА. В 4.30 произошло произошло возгорание этого дома, затем пожар ликвидировали.
"Жильцам пострадавшего дома будет оказана помощь в ремонте, держу ситуацию на личном контроле", - отметил Горб.
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