https://ria.ru/20240802/kharris-1963778994.html

Харрис получила поддержку большинства демократов, заявили в США

Харрис получила поддержку большинства демократов, заявили в США - РИА Новости, 02.08.2024

Харрис получила поддержку большинства демократов, заявили в США

Вице-президента США Камалу Харрис поддержало необходимое количество делегатов в ходе виртуального голосования для выдвижения в качестве кандидата от... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:50

2024-08-02T20:50

2024-08-02T20:50

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камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Вице-президента США Камалу Харрис поддержало необходимое количество делегатов в ходе виртуального голосования для выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии на выборы президента Соединенных Штатов, заявил глава нацкомитета партии Джейми Харрисон. "Я рад подтвердить, что вице-президент Харрис получила большинство голосов делегатов съезда и будет номинантом по итогам закрытия голосования в понедельник", - заявил Харрисон. Процедура проходила на специальной платформе партии, фактически в закрытом режиме, поскольку доступа широкой публики к ней не было, о результатах сообщают некоторые американские СМИ, а также глава нацкомитета в соцсети Х. По тем же данным, Харрис заявила, что на следующей неделе официально примет номинацию. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240731/ssha-1962950654.html

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в мире, технологии, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024