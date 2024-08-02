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Харрис получила поддержку большинства демократов, заявили в США
Харрис получила поддержку большинства демократов, заявили в США - РИА Новости, 02.08.2024
Харрис получила поддержку большинства демократов, заявили в США
Вице-президента США Камалу Харрис поддержало необходимое количество делегатов в ходе виртуального голосования для выдвижения в качестве кандидата от... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:50
2024-08-02T20:50
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Вице-президента США Камалу Харрис поддержало необходимое количество делегатов в ходе виртуального голосования для выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии на выборы президента Соединенных Штатов, заявил глава нацкомитета партии Джейми Харрисон. "Я рад подтвердить, что вице-президент Харрис получила большинство голосов делегатов съезда и будет номинантом по итогам закрытия голосования в понедельник", - заявил Харрисон. Процедура проходила на специальной платформе партии, фактически в закрытом режиме, поскольку доступа широкой публики к ней не было, о результатах сообщают некоторые американские СМИ, а также глава нацкомитета в соцсети Х. По тем же данным, Харрис заявила, что на следующей неделе официально примет номинацию. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, технологии, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис получила поддержку большинства демократов, заявили в США
Харрис получила поддержку большинства демократов для выдвижения в президенты
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Вице-президента США Камалу Харрис поддержало необходимое количество делегатов в ходе виртуального голосования для выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии на выборы президента Соединенных Штатов, заявил глава нацкомитета партии Джейми Харрисон.
«
"Я рад подтвердить, что вице-президент Харрис получила большинство голосов делегатов съезда и будет номинантом по итогам закрытия голосования в понедельник", - заявил Харрисон.
Процедура проходила на специальной платформе партии, фактически в закрытом режиме, поскольку доступа широкой публики к ней не было, о результатах сообщают некоторые американские СМИ, а также глава нацкомитета в соцсети Х.
По тем же данным, Харрис заявила, что на следующей неделе официально примет номинацию.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.