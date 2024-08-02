https://ria.ru/20240802/kharris-1963778816.html

Харрис наняла советников Обамы в свой предвыборный штаб, пишут СМИ

Харрис наняла советников Обамы в свой предвыборный штаб, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024

Харрис наняла советников Обамы в свой предвыборный штаб, пишут СМИ

Вице-президент США и вероятный кандидат на пост президента от демократов на предстоящих в ноябре выборах Камала Харрис наняла на высокие должности в свой... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:52

2024-08-02T20:52

2024-08-02T20:53

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вице-президент США и вероятный кандидат на пост президента от демократов на предстоящих в ноябре выборах Камала Харрис наняла на высокие должности в свой предвыборный штаб советников экс-президента Барака Обамы, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. "Вероятный кандидат в президенты от демократов Камала Харрис на этой неделе наняла группу новых старших советников для своей кампании, быстро заменив преданных президенту (США Джо - ред.) Байдену на ветеранов демократических кампаний, включая нескольких лидеров президентских кампаний Барака Обамы", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с изменениями. По данным издания, к штабу Харрис присоединился Дэвид Плуфф, который ранее возглавлял успешную предвыборную кампанию Обамы в 2008 году, а также Стефани Каттер, которая была заместителем кампании по его переизбранию. Ранее Politico с ссылкой на источники сообщала о том, что команда Харрис пытается привлечь Дэвида Плуффа из круга приближенных лиц Обамы на работу в ее предвыборный штаб. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. В пятницу глава нацкомитета Демократической партии Джейми Харрисон заявил, что Харрис поддержало необходимое количество делегатов в ходе виртуального голосования демократов для выдвижения в качестве кандидата от партии на высший пост. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html

https://ria.ru/20240721/obama--1961096291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, камала харрис, барак обама, джо байден, выборы президента сша — 2024