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Харрис наняла советников Обамы в свой предвыборный штаб, пишут СМИ
Харрис наняла советников Обамы в свой предвыборный штаб, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
Харрис наняла советников Обамы в свой предвыборный штаб, пишут СМИ
Вице-президент США и вероятный кандидат на пост президента от демократов на предстоящих в ноябре выборах Камала Харрис наняла на высокие должности в свой... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:52
2024-08-02T20:52
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вице-президент США и вероятный кандидат на пост президента от демократов на предстоящих в ноябре выборах Камала Харрис наняла на высокие должности в свой предвыборный штаб советников экс-президента Барака Обамы, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. "Вероятный кандидат в президенты от демократов Камала Харрис на этой неделе наняла группу новых старших советников для своей кампании, быстро заменив преданных президенту (США Джо - ред.) Байдену на ветеранов демократических кампаний, включая нескольких лидеров президентских кампаний Барака Обамы", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с изменениями. По данным издания, к штабу Харрис присоединился Дэвид Плуфф, который ранее возглавлял успешную предвыборную кампанию Обамы в 2008 году, а также Стефани Каттер, которая была заместителем кампании по его переизбранию. Ранее Politico с ссылкой на источники сообщала о том, что команда Харрис пытается привлечь Дэвида Плуффа из круга приближенных лиц Обамы на работу в ее предвыборный штаб. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. В пятницу глава нацкомитета Демократической партии Джейми Харрисон заявил, что Харрис поддержало необходимое количество делегатов в ходе виртуального голосования демократов для выдвижения в качестве кандидата от партии на высший пост. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис, барак обама, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Барак Обама, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Харрис наняла советников Обамы в свой предвыборный штаб, пишут СМИ
WP: Харрис наняла на высокие должности в свой предвыборный штаб советников Обамы
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Вице-президент США и вероятный кандидат на пост президента от демократов на предстоящих в ноябре выборах Камала Харрис наняла на высокие должности в свой предвыборный штаб советников экс-президента Барака Обамы, сообщает издание Washington Post
со ссылкой на источники.
«
"Вероятный кандидат в президенты от демократов Камала Харрис на этой неделе наняла группу новых старших советников для своей кампании, быстро заменив преданных президенту (США Джо - ред.) Байдену
на ветеранов демократических кампаний, включая нескольких лидеров президентских кампаний Барака Обамы", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с изменениями.
По данным издания, к штабу Харрис присоединился Дэвид Плуфф, который ранее возглавлял успешную предвыборную кампанию Обамы в 2008 году, а также Стефани Каттер, которая была заместителем кампании по его переизбранию.
Ранее Politico с ссылкой на источники сообщала о том, что команда Харрис пытается привлечь Дэвида Плуффа из круга приближенных лиц Обамы на работу в ее предвыборный штаб.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. В пятницу глава нацкомитета Демократической партии Джейми Харрисон заявил, что Харрис поддержало необходимое количество делегатов в ходе виртуального голосования демократов для выдвижения в качестве кандидата от партии на высший пост.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.