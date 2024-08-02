https://ria.ru/20240802/khaniya-1963731475.html
На похороны Хании приехало все руководство Катара
На похороны Хании приехало все руководство Катара - РИА Новости, 02.08.2024
На похороны Хании приехало все руководство Катара
Всё руководство Катара, включая правящего эмира Тамима бен Хамада Аль Тани и бывшего эмира, его отца, присутствовало на церемонии прочтения поминальной молитвы... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:55
2024-08-02T16:55
2024-08-02T17:38
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ДОХА, 2 авг - РИА Новости. Всё руководство Катара, включая правящего эмира Тамима бен Хамада Аль Тани и бывшего эмира, его отца, присутствовало на церемонии прочтения поминальной молитвы по убитому в Иране главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании, сообщил телеканал "Аль-Джазира". Похороны Хании проходят в пятницу в Катаре, где он проживал в последние годы. Проводить в последний путь палестинского лидера пришло все катарское руководство, иностранные официальные лица, включая первого вице-президента Ирана Мохамммада-Резу Арефа и главу МИД Турции Фидана Хакана. В прощании также принимало участие все руководство ХАМАС за рубежом, в том числе называемый исполняющим обязанности главы политбюро движения Халед Машааль. Поминальная служба была организована в расположенной в центре города главной мечети страны имама Мухаммеда бен Абдель Ваххаба. Тело Хании доставили под конец чтения молитвы о покойном. Как показал телеканал "Аль-Джазира", рядом с его гробом находился второй гроб с покойным сотрудником его охраны, который также погиб во время взрыва в резиденции лидера ХАМАС в Тегеране. После поминальной службы в мечети гроб с телом Хании перевезут для захоронения на кладбище в северном пригороде катарской столицы - Люсейле. Как отметил телеканал, по желанию родных палестинского лидера при его погребении будет присутствовать только его семья. Как передает корреспондент РИА Новости, журналистам не разрешили побывать на похоронах и не позволили фотографировать во время церемонии в мечети. Источник в ХАМАС сообщил РИА Новости, что желающие выразить соболезнования смогут прийти вечером в специально организованные руководством движения шатры, поскольку днем в Катаре стоит сильная жара. Эти шатры будут принимать людей в течение трех дней - до воскресенья. В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html
https://ria.ru/20240731/katar-1963096384.html
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, тегеран (город), иран, исмаил хания, тамим бен хамад аль тани, халед машааль, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Катар, Тегеран (город), Иран, Исмаил Хания, Тамим бен Хамад Аль Тани, Халед Машааль, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
На похороны Хании приехало все руководство Катара
"Аль-Джазира": все руководство Катара присутствовало на похоронах Хании
ДОХА, 2 авг - РИА Новости. Всё руководство Катара, включая правящего эмира Тамима бен Хамада Аль Тани и бывшего эмира, его отца, присутствовало на церемонии прочтения поминальной молитвы по убитому в Иране главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании, сообщил телеканал "Аль-Джазира".
Похороны Хании проходят в пятницу в Катаре, где он проживал в последние годы.
Проводить в последний путь палестинского лидера пришло все катарское руководство, иностранные официальные лица, включая первого вице-президента Ирана Мохамммада-Резу Арефа и главу МИД Турции Фидана Хакана. В прощании также принимало участие все руководство ХАМАС за рубежом, в том числе называемый исполняющим обязанности главы политбюро движения Халед Машааль
.
Поминальная служба была организована в расположенной в центре города главной мечети страны имама Мухаммеда бен Абдель Ваххаба. Тело Хании доставили под конец чтения молитвы о покойном. Как показал телеканал "Аль-Джазира", рядом с его гробом находился второй гроб с покойным сотрудником его охраны, который также погиб во время взрыва в резиденции лидера ХАМАС в Тегеране.
После поминальной службы в мечети гроб с телом Хании перевезут для захоронения на кладбище в северном пригороде катарской столицы - Люсейле.
Как отметил телеканал, по желанию родных палестинского лидера при его погребении будет присутствовать только его семья. Как передает корреспондент РИА Новости, журналистам не разрешили побывать на похоронах и не позволили фотографировать во время церемонии в мечети.
Источник в ХАМАС сообщил РИА Новости, что желающие выразить соболезнования смогут прийти вечером в специально организованные руководством движения шатры, поскольку днем в Катаре стоит сильная жара. Эти шатры будут принимать людей в течение трех дней - до воскресенья.
В минувшую среду палестинское движение ХАМАС
сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране
, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана
. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль
и США
и заявило, что эта атака не останется без ответа.