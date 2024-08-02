Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана
Министр разведки Ирана: Исмаила Ханию убил Израиль, получив зеленый свет от США
© AP Photo / Mohammed ZaatariПортрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 авг – РИА Новости. Израиль убил главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, получив "зеленый свет" от США, заявил министр информации (разведки) Ирана Исмаил Хатиб.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
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"Трусливое убийство главы политбюро ХАМАС... Исмаила Хании, совершенное израильскими узурпаторами, (получившими - ред.) "зелёный свет" от США, ещё раз показало жестокость израильского режима", - приводит слова министра агентство Nour News.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.