Рейтинг@Mail.ru
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 02.08.2024 (обновлено: 14:55 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана - РИА Новости, 02.08.2024
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана
Израиль убил главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, получив "зеленый свет" от США, заявил министр информации (разведки) Ирана Исмаил Хатиб. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:43
2024-08-02T14:55
в мире
иран
хамас
израиль
сша
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
исмаил хания
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963221599_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_25b7b803b6f370f7b3ee9ce431a1578e.jpg
ТЕГЕРАН, 2 авг – РИА Новости. Израиль убил главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, получив "зеленый свет" от США, заявил министр информации (разведки) Ирана Исмаил Хатиб. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа."Трусливое убийство главы политбюро ХАМАС... Исмаила Хании, совершенное израильскими узурпаторами, (получившими - ред.) "зелёный свет" от США, ещё раз показало жестокость израильского режима", - приводит слова министра агентство Nour News.Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html
https://ria.ru/20240802/most-1963574404.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963221599_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_eba552a0f9bbf87f65d507fe8a5c2f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, хамас, израиль, сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, исмаил хания, оон, али хаменеи, михаил богданов
В мире, Иран, ХАМАС, Израиль, США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Исмаил Хания, ООН, Али Хаменеи, Михаил Богданов
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана

Министр разведки Ирана: Исмаила Ханию убил Израиль, получив зеленый свет от США

© AP Photo / Mohammed ZaatariПортрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 2 авг – РИА Новости. Израиль убил главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, получив "зеленый свет" от США, заявил министр информации (разведки) Ирана Исмаил Хатиб.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Израиль зовет на помощь. Иран разработал план мести за лидера ХАМАС
Вчера, 08:00
«
"Трусливое убийство главы политбюро ХАМАС... Исмаила Хании, совершенное израильскими узурпаторами, (получившими - ред.) "зелёный свет" от США, ещё раз показало жестокость израильского режима", - приводит слова министра агентство Nour News.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Тегеранский мост Табиат, подсвеченный багрово-красным в знак кровной мести за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Мост в Тегеране подсветили багрово-красным в знак мести
Вчера, 01:50
 
В миреИранХАМАСИзраильСШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеИсмаил ХанияООНАли ХаменеиМихаил Богданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала