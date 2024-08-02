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В Казахстане частично удовлетворили петицию против пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 02.08.2024
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00:30 02.08.2024 (обновлено: 01:19 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/kazahstan-1963569126.html
В Казахстане частично удовлетворили петицию против пропаганды ЛГБТ*
В Казахстане частично удовлетворили петицию против пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 02.08.2024
В Казахстане частично удовлетворили петицию против пропаганды ЛГБТ*
В Казахстане завершились обсуждения по народной петиции против пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), рабочая группа в составе... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T00:30
2024-08-02T01:19
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АЛМА-АТА, 1 авг - РИА Новости. В Казахстане завершились обсуждения по народной петиции против пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), рабочая группа в составе экспертов из госорганов решила частично удовлетворить обращение и ввести ограничения на распространение сексуализированного контента среди детей, сообщает в четверг пресс-служба министерства культуры и информации республики. &quot;В итоге уполномоченным органом принято решение о частичном удовлетворении петиции в отношении требований &quot;Защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений&quot;. То есть рассматривается необходимость введения ограничений на распространение среди детской аудитории сексуализированного контента&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Отмечается, что это предварительное решение соответствует основному закону страны, международным и национальным нормам, а также ключевым приоритетам государственной политики, изложенным в концепции семейной и гендерной политики. В пресс-службе ведомства добавили, что согласно законодательству Казахстана, официальное решение по петиции будет отправлено автору до 6 августа. Петицию 29 мая инициировала руководитель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева. В документе говорится, что детей и подростков республики необходимо защитить от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В начале июня министерстве культуры и информации республики сообщило, что рассмотрит петицию, набравшую на портале для подачи онлайн-петиций необходимые 50 тысяч подписей. В среду в ООН призвали власти Казахстана отклонить народную петицию против пропаганды ЛГБТ* и не рассматривать ее, поскольку она якобы нарушает свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Эксперты ООН считают, что эта петиция противоречит административно-процессуальному кодексу Казахстана, в соответствии с которым правительство не имеет права рассматривать петиции, которые могут повлечь за собой нарушения прав и свобод человека.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
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в мире, казахстан, россия, оон
В мире, Казахстан, Россия, ООН
В Казахстане частично удовлетворили петицию против пропаганды ЛГБТ*

Ряд министерств Казахстана частично поддержали петицию о запрете ЛГБТ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АЛМА-АТА, 1 авг - РИА Новости. В Казахстане завершились обсуждения по народной петиции против пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), рабочая группа в составе экспертов из госорганов решила частично удовлетворить обращение и ввести ограничения на распространение сексуализированного контента среди детей, сообщает в четверг пресс-служба министерства культуры и информации республики.
«

"В итоге уполномоченным органом принято решение о частичном удовлетворении петиции в отношении требований "Защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений". То есть рассматривается необходимость введения ограничений на распространение среди детской аудитории сексуализированного контента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что это предварительное решение соответствует основному закону страны, международным и национальным нормам, а также ключевым приоритетам государственной политики, изложенным в концепции семейной и гендерной политики. В пресс-службе ведомства добавили, что согласно законодательству Казахстана, официальное решение по петиции будет отправлено автору до 6 августа.
Петицию 29 мая инициировала руководитель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева. В документе говорится, что детей и подростков республики необходимо защитить от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В начале июня министерстве культуры и информации республики сообщило, что рассмотрит петицию, набравшую на портале для подачи онлайн-петиций необходимые 50 тысяч подписей.
В среду в ООН призвали власти Казахстана отклонить народную петицию против пропаганды ЛГБТ* и не рассматривать ее, поскольку она якобы нарушает свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Эксперты ООН считают, что эта петиция противоречит административно-процессуальному кодексу Казахстана, в соответствии с которым правительство не имеет права рассматривать петиции, которые могут повлечь за собой нарушения прав и свобод человека.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
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