https://ria.ru/20240802/katafot-1963704797.html

Две тысячи катафотов установили на трассах в 12 округах Подмосковья

Две тысячи катафотов установили на трассах в 12 округах Подмосковья - РИА Новости, 02.08.2024

Две тысячи катафотов установили на трассах в 12 округах Подмосковья

Специалисты дорожных служб установили еще две тысячи катафотов на трассах в 12 округах Московской области. Они необходимы для снижения аварийности, сообщил... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:20

2024-08-02T15:20

2024-08-02T15:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Специалисты дорожных служб установили еще две тысячи катафотов на трассах в 12 округах Московской области. Они необходимы для снижения аварийности, сообщил 360.ru.По словам зампредседателя правительства региона Алексея Гержика, катафоты появились по осевой разметке в шахматном порядке. Больше всего работ провели в Истре, Дмитровском и Талдомском округах.Отмечается, что катафоты в Подмосковье устанавливают с 2019 года. На сегодняшний день их число превышает 165 тысяч.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)