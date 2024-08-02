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Две тысячи катафотов установили на трассах в 12 округах Подмосковья
Две тысячи катафотов установили на трассах в 12 округах Подмосковья - РИА Новости, 02.08.2024
Две тысячи катафотов установили на трассах в 12 округах Подмосковья
Специалисты дорожных служб установили еще две тысячи катафотов на трассах в 12 округах Московской области. Они необходимы для снижения аварийности, сообщил... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:20
2024-08-02T15:20
2024-08-02T15:20
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Специалисты дорожных служб установили еще две тысячи катафотов на трассах в 12 округах Московской области. Они необходимы для снижения аварийности, сообщил 360.ru.По словам зампредседателя правительства региона Алексея Гержика, катафоты появились по осевой разметке в шахматном порядке. Больше всего работ провели в Истре, Дмитровском и Талдомском округах.Отмечается, что катафоты в Подмосковье устанавливают с 2019 года. На сегодняшний день их число превышает 165 тысяч.
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РИА Новости
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