https://ria.ru/20240802/kandidat-1963627131.html

В Молдавии призвали вернуть русскому языку официальный статус

В Молдавии призвали вернуть русскому языку официальный статус - РИА Новости, 02.08.2024

В Молдавии призвали вернуть русскому языку официальный статус

Депутат парламента Молдавии Василий Боля, представляющий оппозиционный блок "Победа" и баллотирующийся на пост президента, выступил с призывом вернуть русскому... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:20

2024-08-02T11:20

2024-08-02T11:20

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молдавия

василий боля

илан шор

майя санду

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КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля, представляющий оппозиционный блок "Победа" и баллотирующийся на пост президента, выступил с призывом вернуть русскому языку официальный статус в республике, передает корреспондент РИА Новости. Кандидатуру Боли на должность президента Молдавии поддержал лидер блока "Победа" Илан Шор, назвав его "человеком, который будет бороться за свою идею и команду до конца". "Важно, чтобы русскому языку должен быть возвращен официальный статус в Молдавии, которого он был необоснованно лишен. Власти используют языковой вопрос для отвлечения внимания людей от социальных и экономических проблем, чтобы разделить их. Блок "Победа" выступает за то, чтобы у русского языка был официальный статус в стране, это язык межнационального общения в нашей политичной республике", - сказал Боля на мероприятии политблока, посвященному представлению кандидата. Кандидат в президенты подчеркнул, что решение языкового вопроса будет способствовать консолидации общества и позволит сконцентрироваться на решении актуальных социальных и экономических задач. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.

https://ria.ru/20240802/medvedev-1963620851.html

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в мире, молдавия, василий боля, илан шор, майя санду