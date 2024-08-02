https://ria.ru/20240802/kandidat-1963627131.html
В Молдавии призвали вернуть русскому языку официальный статус
В Молдавии призвали вернуть русскому языку официальный статус - РИА Новости, 02.08.2024
В Молдавии призвали вернуть русскому языку официальный статус
Депутат парламента Молдавии Василий Боля, представляющий оппозиционный блок "Победа" и баллотирующийся на пост президента, выступил с призывом вернуть русскому... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:20
2024-08-02T11:20
2024-08-02T11:20
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КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля, представляющий оппозиционный блок "Победа" и баллотирующийся на пост президента, выступил с призывом вернуть русскому языку официальный статус в республике, передает корреспондент РИА Новости. Кандидатуру Боли на должность президента Молдавии поддержал лидер блока "Победа" Илан Шор, назвав его "человеком, который будет бороться за свою идею и команду до конца". "Важно, чтобы русскому языку должен быть возвращен официальный статус в Молдавии, которого он был необоснованно лишен. Власти используют языковой вопрос для отвлечения внимания людей от социальных и экономических проблем, чтобы разделить их. Блок "Победа" выступает за то, чтобы у русского языка был официальный статус в стране, это язык межнационального общения в нашей политичной республике", - сказал Боля на мероприятии политблока, посвященному представлению кандидата. Кандидат в президенты подчеркнул, что решение языкового вопроса будет способствовать консолидации общества и позволит сконцентрироваться на решении актуальных социальных и экономических задач. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
https://ria.ru/20240802/medvedev-1963620851.html
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в мире, молдавия, василий боля, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Василий Боля, Илан Шор, Майя Санду
В Молдавии призвали вернуть русскому языку официальный статус
Депутат Боля призвал вернуть русскому языку официальный статус в Молдавии
КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля, представляющий оппозиционный блок "Победа" и баллотирующийся на пост президента, выступил с призывом вернуть русскому языку официальный статус в республике, передает корреспондент РИА Новости.
Кандидатуру Боли на должность президента Молдавии поддержал лидер блока "Победа" Илан Шор, назвав его "человеком, который будет бороться за свою идею и команду до конца".
«
"Важно, чтобы русскому языку должен быть возвращен официальный статус в Молдавии, которого он был необоснованно лишен. Власти используют языковой вопрос для отвлечения внимания людей от социальных и экономических проблем, чтобы разделить их. Блок "Победа" выступает за то, чтобы у русского языка был официальный статус в стране, это язык межнационального общения в нашей политичной республике", - сказал Боля на мероприятии политблока, посвященному представлению кандидата.
Кандидат в президенты подчеркнул, что решение языкового вопроса будет способствовать консолидации общества и позволит сконцентрироваться на решении актуальных социальных и экономических задач.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.