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"Радары показали необъяснимое". О чем столько лет молчали в Вашингтоне

"Радары показали необъяснимое". О чем столько лет молчали в Вашингтоне - РИА Новости, 02.08.2024

"Радары показали необъяснимое". О чем столько лет молчали в Вашингтоне

В первой половине 1960-х в Южно-Китайском море было неспокойно. США наращивали присутствие своих ВМС, увеличивалось число провокаций против Демократической... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:00

2024-08-02T08:00

2024-08-02T08:05

сша

линдон джонсон

джон кеннеди (политик)

хо ши мин

центральное разведывательное управление (цру)

вьетнам

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. В первой половине 1960-х в Южно-Китайском море было неспокойно. США наращивали присутствие своих ВМС, увеличивалось число провокаций против Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). Вашингтон, ранее избегавший полного вовлечения в конфликт Севера и Юга, становился активным его участником. Второго августа 1964-го произошел первый Тонкинский инцидент — поворотный момент в истории вьетнамской войны.Призрачные целиАмериканский эсминец "Мэддокс", патрулировавший залив, пересек морские границы ДРВ. Его атаковали северовьетнамские боевые катера. Корабль получил всего лишь небольшую пробоину от пулемета. Президент США Линдон Джонсон принял случившееся к сведению, но ответные меры отложил. Разведка сообщила о подготовке нового нападения, однако выполнение задач продолжилось.Во вторник, 4 августа, погода в районе Тонкинского залива резко ухудшилась. Несмотря на грозы, дождь, шквалистый ветер и разбушевавшиеся волны, "Мэддокс" выполнял патрулирование. Видимость в таких условиях крайне низкая. Радары и гидролокаторы работали усиленно.В 20:40 "Мэддокс" доложил о неопознанных объектах в море. По данным гидроакустиков и операторов РЛС, суда приближались одновременно с северо-востока и юго-запада. Затем на востоке обнаружили цели, похожие на торпедные катера. Они то исчезали, то появлялись снова, но уже с противоположной стороны. Командир эсминца Джон Херрик внимательно рассматривал в бинокль горизонт, но не видел ничего, кроме бушующей стихии."Мэддокс", маневрируя, стрелял из корабельных орудий по предполагаемому противнику. К нему присоединился эсминец "Тернер Джой". В ход пошли торпеды и глубинные бомбы. Подключили военную авиацию. Однако и самолеты не обнаружили никаких объектов для поражения."Эсминцы просто стреляли по призрачным целям. Никаких следов лодок, никаких следов торпед и всплесков — только черная морская вода и американская военная мощь", — рассказывал пилот Джеймс Стокдейл.Сомнительная уверенностьПрисутствие США в Индокитае создавало напряженность в регионе все предыдущие десять лет. Южновьетнамское правительство для борьбы с коммунистическим Севером получало деньги, вооружение и военных инструкторов. Однако во второй половине 1963 года американский президент Джон Кеннеди, убедившись в некомпетентности и коррумпированности властей в Сайгоне, распорядился сократить на тысячу человек число присутствующих там американских военнослужащих.После убийства Кеннеди президентом стал Линдон Джонсон. Он стремился продолжить политику "сдерживания коммунизма" — в том числе и силой. Накануне инцидента при поддержке США истребители-бомбардировщики, пилотируемые тайскими наемниками, ударили по пограничным заставам на юго-западе ДРВ. За пять дней северовьетнамские объекты были атакованы четыре раза.Кроме того, с 1961-го действовала секретная операция ЦРУ "План 34-Альфа". В ДРВ внедряли агентов, проводили воздушную разведку и морские диверсионные операции. ЦРУ помогало южновьетнамским коммандос высаживаться на берега Севера. ВМС обеспечивали разведку и прикрытие. Поддержкой таких рейдов и занимался "Мэддокс".Спустя несколько часов после мнимой атаки капитан эсминца засомневался в реальности нападения. В сообщении Вашингтону Херрик отметил "причудливые эффекты на радарах" и просил воздержаться от поспешных решений до полной оценки. В Белом доме царило замешательство. Если нападение было, то у США появлялся повод "развязать руки" в Индокитае и дать жесткий отпор Хо Ши Мину.Министр обороны Роберт Макнамара позвонил главкому Тихоокеанского флота США адмиралу Гранту Шарпу, который заявил, что вероятность нападения небольшая. Джонсон выступил с речью, обвинив ДРВ в агрессии якобы в международных водах. События публично оценили как второй Тонкинский инцидент, но в реальности этого никто не был уверен."Те из нас, кто работал в разведке, не говоря уже о президенте Джонсоне, Макнамаре и советнике по национальной безопасности Банди, прекрасно знали, что доказательства вооруженного нападения вечером 4 августа 1964-го были весьма сомнительными", — отмечал Рэй Макговерн, аналитик ЦРУ с 1963 по 1990 год.Согласно официальной трактовке, с разницей в два дня американский военный корабль был дважды атакован Северным Вьетнамом — классический casus belli. По горячей линии Джонсон вскоре заверил Москву, что не будет развязывать полномасштабную войну. И одновременно объявил операцию "Пирс эрроу", которая открыла серию воздушных бомбардировок Северного Вьетнама.Вьетнамский урокЧерез три дня после событий у побережья Вьетнама конгресс практически единогласно проголосовал за так называемую Тонкинскую резолюцию, дающую право Джонсону на использование военной силы в Юго-Восточной Азии без официального объявления войны. С этим решением он спешил, опасаясь негативного влияния на результат предстоящих выборов.Систематические бомбардировки начались лишь в феврале 1965-го. Постепенное развертывание сухопутных войск — в марте. Уже в июне во Вьетнаме находились 82 тысячи военнослужащих. В 1968 году их число перевалит полумиллионную отметку, достигнув пика. Количество жертв росло с обеих сторон. Все больше американцев становились противниками войны и выходили на многотысячные протесты."После начала боевых действий непредвиденные события заставили нас свернуть с запланированного курса. Мы не до конца объяснили, что происходит и почему мы делаем то, что делаем", — вспоминал позднее Макнамара.Девятого ноября 1995-го при большом внимании прессы в Президентском дворце в Ханое 79-летний Макнамара встретился с Во Нгуен Зиапом — бывшим главнокомандующим северовьетнамскими войсками. Легендарный полководец вышел в простом генеральском кителе цвета хаки, без наград. Вопреки преклонному возрасту, он сохранял выправку. "Я давно о вас слышал", — с улыбкой сказал генерал, пожав руку бывшему противнику. "Я тоже о вас давно слышал", — ответил отставной американский министр.Беседа проходила по-дружески. Скрывать друг от друга уже нечего, война давно закончилась. Но болезненных тем осталось много, поэтому без них не обошлось. "До сих пор я не знаю, что произошло 2 и 4 августа 1964-го в Тонкинском заливе. Я думаю, мы допустили две серьезные ошибки. Так называемое второе нападение — оно было?" — спросил Макнамара у Зиапа. "Четвертого августа не было абсолютно ничего", — твердо ответил генерал.Вот так неверные показания морского радара обернулись кровопролитной войной, в которой погибли почти 60 тысяч американских и сотни тысяч вьетнамских военных, не учитывая колоссальные жертвы среди гражданского населения. Как часто бывало, Вашингтон искал повод для начала масштабного конфликта — и нашел его, пусть даже ради этого пришлось лгать всему миру. Макнамара много говорил Зиапу об уроках истории, но, кажется, в Белом доме их так и не выучили до сих пор.

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сша, линдон джонсон, джон кеннеди (политик), хо ши мин, центральное разведывательное управление (цру), вьетнам