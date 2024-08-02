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В Катаре началась церемония погребения Исмаила Хании

В Катаре началась церемония погребения Исмаила Хании - РИА Новости, 02.08.2024

В Катаре началась церемония погребения Исмаила Хании

Церемония погребения главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, который был убит в Иране, началась в пятницу в столице Катара Дохе,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:49

2024-08-02T11:49

2024-08-02T17:36

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ДОХА, 2 авг - РИА Новости. Церемония погребения главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, который был убит в Иране, началась в пятницу в столице Катара Дохе, сообщил РИА Новости источник в ХАМАС. Тело Хании было доставлено из Ирана в Катар, где он почти все время проживал в последние годы, для захоронения на кладбище в новом пригороде - Люсейле к северу от Дохи. Согласно мусульманским традициям, церемония погребения и прощания пройдет в несколько этапов, первым из которых является особая молитва по покойному в мечети. Молитвенная служба по убитому лидеру ХАМАС проходит в расположенной в центре Дохи главной мечети Катара имама Мухаммеда бен Абдель Ваххаба. Она началась после завершения традиционной пятничной молитвенной службы. После ее окончания тело Хании перевезут на кладбище в Люсейль. Все желающие, начиная с вечера пятницы до вечера воскресенья, смогут выразить соболезнования и поучаствовать в траурных мероприятиях в специально организованных для этого местах, где, согласно мусульманской традиции, мужчины и женщины будут находиться отдельно. Несмотря на то, что офис ХАМАС в Катаре пригласил публику и официальных лиц в мечеть проститься с лидером движения, власти страны не афишировали, как и где будет проходить погребение, и постарались не привлекать внимание к этому событию, даже не упомянув о похоронах. Однако на похороны прибыли ряд зарубежных официальных лиц, в том числе глава МИД Турции Хакан Фидан. Как передает РИА Новости, в районе мечети приняты повышенные меры безопасности. В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что взрывное устройство, при срабатывании которого погиб Хания, было установлено в его комнате в тегеранской резиденции за два месяца до его прибытия и приведено в действие на расстоянии после получения информации о его нахождении в помещении. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии. Премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани после убийства Хании заявил, что невозможно вести переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, если одна из сторон во время переговоров убивает другую, осудив политические убийства. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240802/most-1963574404.html

https://ria.ru/20240801/iran-1963344456.html

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