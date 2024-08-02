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ХАМАС опровергло сообщения о назначении нового главы политбюро

ХАМАС опровергло сообщения о назначении нового главы политбюро - РИА Новости, 02.08.2024

ХАМАС опровергло сообщения о назначении нового главы политбюро

Палестинское движение ХАМАС опровергло сообщения о назначении Халида Машааля новым главой политбюро, заявил РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:54

2024-08-02T12:54

2024-08-02T12:54

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опровергло сообщения о назначении Халида Машааля новым главой политбюро, заявил РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим. Ранее в пятницу министерство иностранных дел Турции назвало Халида Машааля исполняющим обязанности главы политического бюро ХАМАС после гибели Исмаила Хании. Движение пока не выступало с официальными заявлениями относительно фигуры преемника Хании. Машааль возглавляет политбюро ХАМАС за рубежом, считается одним из основателей движения. "Нет ничего нового во внутренней работе движения ХАМАС", - сказал Наим. В этом ключе в движении отметили, что выборы нового главы политбюро движения должны состоятся после заседания его Консультативного Совета, после чего будет официально объявлено о назначении нового главы ХАМАС. "Мы опровергаем назначение преемника покойного главы (политбюро –ред.) Исмаила Хания. Мы официально объявим после того, как состоятся выборы, которые пройдут после заседания Консультативного Совета движения, и имя (нового главы политбюро –ред.) будет официально объявлено после заседания", - отметил источник РИА Новости в руководстве движении. В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Погибший в возрасте 62 лет Исмаил Хания считался умеренным прагматиком в движении, вел переговоры по перемирию в секторе Газа от имени ХАМАС и играл ключевую роль в процессе межпалестинского урегулирования, пользуясь глубоким уважением как соратников по движению, так и оппонентов.

https://ria.ru/20240731/iran-1963067800.html

https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html

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в мире, турция, тегеран (город), иран, исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране