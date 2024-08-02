https://ria.ru/20240802/gorlovka-1963691272.html

В Горловке из-за обстрелов повреждена поликлиника

В Горловке из-за обстрелов повреждена поликлиника - РИА Новости, 02.08.2024

В Горловке из-за обстрелов повреждена поликлиника

Здание поликлиники, ряд домов и квартир повреждены в донецкой Горловке в результате обстрелов города в пятницу со стороны украинских войск, сообщил мэр города... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:24

2024-08-02T14:24

2024-08-02T14:24

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Здание поликлиники, ряд домов и квартир повреждены в донецкой Горловке в результате обстрелов города в пятницу со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины повреждены здание поликлиники, частное домостроение и автомобиль… Повреждён ряд домостроений и квартир в селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.50 и 12.55 мск украинские войска выпустили по два снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Ранее ведомство сообщало, что в пятницу ВСУ выпустили по Горловке девятнадцать снарядов калибра 155 миллиметров и сбросили снаряд с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240802/volnovaha-1963667760.html

https://ria.ru/20240731/postradavshaya-1963098098.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия