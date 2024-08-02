https://ria.ru/20240802/gorlovka-1963691272.html
В Горловке из-за обстрелов повреждена поликлиника
В Горловке из-за обстрелов повреждена поликлиника - РИА Новости, 02.08.2024
В Горловке из-за обстрелов повреждена поликлиника
Здание поликлиники, ряд домов и квартир повреждены в донецкой Горловке в результате обстрелов города в пятницу со стороны украинских войск, сообщил мэр города... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:24
2024-08-02T14:24
2024-08-02T14:24
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Здание поликлиники, ряд домов и квартир повреждены в донецкой Горловке в результате обстрелов города в пятницу со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины повреждены здание поликлиники, частное домостроение и автомобиль… Повреждён ряд домостроений и квартир в селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.50 и 12.55 мск украинские войска выпустили по два снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Ранее ведомство сообщало, что в пятницу ВСУ выпустили по Горловке девятнадцать снарядов калибра 155 миллиметров и сбросили снаряд с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240802/volnovaha-1963667760.html
https://ria.ru/20240731/postradavshaya-1963098098.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке из-за обстрелов повреждена поликлиника
В Горловке из-за обстрелов повреждены поликлиника и несколько домов