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В Горловке из-за обстрелов повреждена поликлиника - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/gorlovka-1963691272.html
В Горловке из-за обстрелов повреждена поликлиника
В Горловке из-за обстрелов повреждена поликлиника - РИА Новости, 02.08.2024
В Горловке из-за обстрелов повреждена поликлиника
Здание поликлиники, ряд домов и квартир повреждены в донецкой Горловке в результате обстрелов города в пятницу со стороны украинских войск, сообщил мэр города... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:24
2024-08-02T14:24
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Здание поликлиники, ряд домов и квартир повреждены в донецкой Горловке в результате обстрелов города в пятницу со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины повреждены здание поликлиники, частное домостроение и автомобиль… Повреждён ряд домостроений и квартир в селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.50 и 12.55 мск украинские войска выпустили по два снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Ранее ведомство сообщало, что в пятницу ВСУ выпустили по Горловке девятнадцать снарядов калибра 155 миллиметров и сбросили снаряд с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240802/volnovaha-1963667760.html
https://ria.ru/20240731/postradavshaya-1963098098.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке из-за обстрелов повреждена поликлиника

В Горловке из-за обстрелов повреждены поликлиника и несколько домов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов
Местная жительница показывает осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местная жительница показывает осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Здание поликлиники, ряд домов и квартир повреждены в донецкой Горловке в результате обстрелов города в пятницу со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины повреждены здание поликлиники, частное домостроение и автомобиль… Повреждён ряд домостроений и квартир в селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько.
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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 12.50 и 12.55 мск украинские войска выпустили по два снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.
Ранее ведомство сообщало, что в пятницу ВСУ выпустили по Горловке девятнадцать снарядов калибра 155 миллиметров и сбросили снаряд с беспилотника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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